借台灣問題「搭便車」　日本再逆歷史巨輪而行

日本《讀賣新聞》21日在報道中引述數名政府官員的說法透露，鑑於台海局勢，包括「台灣有事」在內狀況可能發生，日本政府正考慮部署1,000枚遠程巡航導彈，以填補同中國之間的「導彈鴻溝」，大部份導彈計劃部署在南西諸島和九州島之間的地區。

消息指，日本政府擬把陸上自衛隊配備的國產12型陸基反艦導彈進行改進，把其射程從100多公里提高到1,000公里；12型導彈的升級版17型導彈，射程將增至逾900公里。

這些導彈會被改良到能在軍艦和戰機上發射，以及攻擊地面目標，射程能抵達中國沿海地區和朝鮮。

此外，改進後的岸基導彈部署時間，將比原計劃提前兩年，最快將於2024年部署，未來將應用於對陸攻擊。為儘快擁有1000多枚導彈，日本政府認為有必要增加導彈研發企業生產線，防衛省計劃設立支持相關公司投資的制度，並計劃把相關費用納入2023財年預算。

這是日本藉口「中國威脅」，以所謂「台灣有事」為藉口，再次提升軍事作戰水平，走向軍事擴張的最新一步，也是岸田文雄政府在中美對抗中以美國為靠山，以中國為假想敵，試圖搭美國遏制中國戰略的便車，染指台灣事務，走向「正常國家」的最新嘗試。

對中國而言，這當然是一個危險的趨勢，尤其是在台灣問題勢必將在某些外部軍事力量介入下，以某種帶有衝突性非和平方式才可能徹底解決的情況下。

近代以來，日本是對中國造成最多人員傷害、割佔最多中國領土的兩個國家之一（另一個是俄羅斯）。甲午中日戰爭戰敗後，清政府於1895年被迫和日本簽署《馬關條約》，將台灣和澎湖列島割讓給日本，成為日本殖民地。

從這一年開始到1945年，長達半個世紀的殖民統治，一方面讓日本在台灣留下了深刻殖民烙印，加深了台灣問題的複雜性，另一方面在日本也形塑了不少人的國土與地緣觀念，不少人迄今仍對台灣這塊得而復失的寶地念念不忘，在明知已無法再將台灣納入殖民的情況下，寄望於兩岸能永遠以分治形式，甚至以中國的國家分裂為代價，維持自身在台灣的具體利益與影響力。

圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

為此，日本從來沒有放棄對台灣的深入經營。

過去，在中日關係友好時代，因為中美關係相對穩定，再加上當時日本經濟與科技實力遠遠領先於中國，在中國面前有充分自信，而中國也尚不急於解決台灣問題，日本政府在台灣問題上的做法還較為收斂、隱蔽。

同時，因為日本在二戰中戰敗，戰後日本的實際統治者麥克阿瑟主導起草日本現行「和平憲法」，限制日本軍事建設，令其軍力只能用於自衛用途，即所謂「專事防衛」，等於是為日本套上了枷鎖，受這一因素影響日本的軍事發展受到遏制，難以才台灣問題上有什麼大的作為。

但是，近十幾年來，隨着中日、中美關係持續惡化，兩岸關係也重新陷入動盪對峙狀態，為遏制中國，阻止中國統一，剷除中國崛起給美國帶來的霸權威脅，美國改變了自尼克遜時代開啟的對華接觸政策，轉而對中國實施「新冷戰」脱鈎、打壓政策，日本也從中找到了擺脱戰後體制與「和平憲法」束縛，成為「正常國家」的機會，試圖搭着美國對華戰略轉變的便車，鞏固其在台灣的利益和在西太平洋地區的影響力。

近年來，日本在這條路上越走越快，越走越遠，有關修憲呼聲愈來愈多、國防開支不斷增加，政府相關策略也趨強硬。從安倍晉三，到菅直人，到岸田文雄，連續三任首相，日本從猶豫搖擺，到小步快跑，再到聯手美國直接介入台灣事務，赤裸裸把「台灣有事」納入了本國防衛指針，直至此次以「中國威脅」和「台灣有事」為藉口，大規模部署對外國領土具有打擊能力的長程導彈，日本的企圖心可謂昭然若揭。

然而，歷史的天平這次可能很難再傾向於日本一方。日本想要藉機回歸「正常國家」，染指台灣問題，但是中國卻已經不是晚清時期的中國，絕不會給它再霸佔台灣的機會，也決不會因為美日等外部力量的介入而放棄完成國家統一的努力。

佩洛西訪日：2022年8月5日，日本東京首相官邸舉行早餐會前，美國眾議院議長佩洛西（前排左三）和她的國會代表團與日本首相岸田文雄（前排右三）合影留念。（AP）

日本想通過擴張軍事實力來配合美國遏制中國，阻止中國完成國家統一的想法，在未來十年一定會被現實擊得粉碎。

中日兩國是「一衣帶水」的鄰邦，兩國自上世紀七十年代恢復接觸並建立外交關係以來，在兩國幾代領導人充滿智慧的共同努力下，雙邊關係取得了非常了不起的成績，中日兩國都從中受益。

對比兩國歷史上經歷的戰爭悲劇，真所謂「和則兩利，鬥則兩敗」，若兩國不幸陷入對峙或戰爭，受苦的只能是兩國人民，受益的只能是美、俄等國。

不管是為了減少台灣問題的複雜程度，減少完成國家統一的外部阻力，還是為了發展經濟，改善人民生活，實現國家崛起與民族復興，保持區域和平穩定，中國肯定都不想和日本陷入那種災難局面，事實上中國也一直在朝着穩定中日關係的方向努力。

但是，如果日本甘願充當美國在東亞遏制中國的戰略棋子，試圖像近代歷史上那樣，把鞏固擴張自身利益，建立在損害中國核心利益之上，赤裸裸介入台灣問題，對中國搞軍事威脅，必將會被歷史的巨輪再狠狠碾壓一次！