FBI搜海湖莊園前　美檔案管理局已發現特朗普藏逾700頁機密文件

美國聯邦調查局（FBI）8月8日晚突擊搜查前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），並搜出機密文件。美國國家檔案館8月23日在網站公開一封信件，內容顯示國家檔案和記錄管理局（NARA）1月時已從海湖莊園取回逾700頁機密文件。



這封信件是代理美國檔案管理員沃爾（Debra Steidel Wall）5月10日寫給特朗普律師科科倫（Evan Corcoran）。信中內容顯示，國家檔案和記錄管理局1月從海湖莊園取回15箱機密資料，當中一些資料被標記為「絕密」資料。

信中提及：「箱中的材料包括逾100份帶有分類標記的文件，共有700多頁。有些文件屬最高級別的類別，包括『特許訪問計劃』（SAP）的資料。」

《紐約時報》8月23日稱，美國眾議院負責調查2021年1月6日衝擊國會事件的特別委員會正深入探討特朗普的政府內閣疑曾在衝擊國會事件發生後，討論罷免特朗普一事。

報道指，眾議院特別委員會一直在與特朗普政府高官閉門會談，以了解更多關於2021年1月6日至2021年1月20日期間發生的事，包括政府內閣是否曾討論引用美國憲法第二十五修正案罷免特朗普。報道引述兩名知情人士稱，特別委員會8月23日與美國前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）面談數小時，調查員就內閣擬罷免特朗普一事向奧布萊恩發問。

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月18日接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱：「他們（眾議院特別委員會）正尋找關於憲法第二十五修正案的討論內容，這是我從未與我的同事認真討論過的事。」