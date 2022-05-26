美國槍擊｜德州州長：槍手行兇前曾在Facebook透露襲擊計劃

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學21死槍擊案，州長阿博特（Greg Abbott）與一眾官員5月25日舉行記者會交代事件。阿博特指槍手拉莫斯（Salvador Ramos）曾在行兇前30分鐘在Facebook發文，提及行兇計劃。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，亞博特在記者會上提到，拉莫斯在到達事發小學前30分鐘曾經三度在Facebook留言，第一段是他準備向祖母開槍；之後稱已向對方開火；最後表示自己準備到小學開槍。

Facebook發言人斯通（Andy Stone）則稱，當局在事發後發現拉莫斯曾經傳送私人短訊，該公司會與調查部門配合找出事件起因。

至於在事件中槍的拉莫斯66歲祖母，她目前情況嚴重但沒有生命危險。德州衛生部門指，她中槍後負傷向鄰居求助及報警。拉莫斯之後駕駛祖母的私家車，駛到附近的小學，從位於學校西面的後門入內犯案。

亞博特指，拉莫斯進入學校後，駐校警員曾與對方接觸，拉莫斯走到一間課室內大開殺戒，最終被趕到場的邊境巡邏人員擊斃。至於槍手的背景，亞博特稱對方沒有刑事或精神病記錄。

而在記者會舉行期間，民主黨德州州長參選人奧羅克（Beto O'Rourke）一度衝到台前與亞博特等人對罵，批評對方選擇不作為，形容悲劇完全預計到會發生。他被其他人帶走時，曾高呼這種事件只會不斷出現。