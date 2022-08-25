芬蘭總理：我也是人需要作樂　開派對流出裸女接吻照太無拘無束？

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的派對醜聞，可能會對她的政治生涯造成打擊。傳統上人民對國家領導人有一定形象和行為舉止上的要求，但她的隨心所欲不受拘束，正威脅着她聲譽及仕途。



馬林34歲成為芬蘭總理，是世上最年輕的民選領導人，她在芬蘭中間左翼社會民主黨中享受着極高的人氣。在她27歲時在市議會上就高速輕軌列車提案上連續10小時的辯論讓芬蘭人印象深刻，也讓她成為前總理林內（Antti Rinne）的交通和通訊部長。

年輕與充滿魅力，馬林成為了社民黨不可或缺的新鮮空氣。她與丈夫住在樸素無華的公寓，母乳餵哺女兒的自拍照吸引了很多年輕選民，這都是她建立正面形象的重要一環。

圖為5月18日，芬蘭總理馬林訪問意大利，與總理德拉吉（Mario Draghi）舉行聯合記者會。

在接任總理後，事實也證明馬林處事高效稱職。她成功領導執政聯盟在2021年4月就新預算案達成一致，在新冠疫情期間採取果斷防疫措施，避免醫療出現混亂，贏得了掌聲。在俄羅斯入侵烏克蘭後，馬林亦讓芬蘭確保成功加入北約，讓這個曾遭前蘇聯攻擊的國家鬆一口氣。

不過，馬林與一般的年輕人一樣，隨心所欲不受拘束，這意外成為破壞着她的聲譽及仕途的絆腳石。在2021年12月，她因在外出前往夜總會時未有帶手機，不知道日前才與檢測呈陽性的官員接觸，險些成為播毒者。她為自己的疏忽道歉。

至日前，馬林被拍攝到在一個私人聚會中喝酒，與朋友狂熱地載歌載舞。批評者懷疑馬林受毒品影響，馬林為自己在非工作時間喝酒辯護，亦提供了毒品檢測陰性的證明。不過，隨着她的朋友在總理官邸拍裸照遭公開後，馬林只好再次向公眾道歉。

圖為8月24日，馬林在拉赫蒂出席公開活動與支持者會面。（AP）

傳統上人民對國家領導人有一定形象和行為舉止上的要求，她的過度自由可能不被一些人所接受。

馬林對自己的行為辯護着，她在8月24日表示，即使她是一名總理，也是一個人——亦需要休息作樂。

在2020年剛上任不久，她曾表示過自己無意為一個政治機械人。同年她接受英國版的《Vogue》訪問，她表示她只想誠實地做自己，覺得這樣會更容易。因此在她剛上任時，她仍選擇住在自己的公寓，並在閒餘時前往超市購物。直到新冠疫情爆發，因要更好地應對疫情才搬進總理官邸。