捲「熱舞風波」的芬蘭總理 馬林從收銀員變領導人 不走傳統路線
36歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近來成為焦點人物，她在派對上的熱舞影片曝光，令這名全球第三年輕的國家領導人引發國際關注。她自2019年成為總理以來，便曾因經常參加派對而遭受反對黨抨擊，但也有傳媒以「世上最型總理」（the coolest prime minister）來形容她。
現年36歲的馬林曾在網誌分享自己過去的經歷。她表示，自己是個貧窮家庭的孩子，由於父親酗酒，父母在她幾歲時已離婚，從此跟着母親生活。她15歲時首次到麵包店打工，高中時期曾派報紙來賺零用錢，畢業後又當過收銀員，鄰國愛沙尼亞高官更曾以「從一名銷售女郎（sales girl）當上總理」形容她。
▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：
「彩虹」家庭出身
馬林2015年受訪時透露，由於母親之後與女性伴侶組織家庭，她小時候感覺自己像「隱形人」，原因是無法公開談論自己的家庭，但媽媽總是支持她，讓她相信自己能做任何想做的事。
↓馬林的熱舞片段↓
Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022
In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp
曾因低胸裝惹爭議
馬林與足球運動員賴科寧（Markus Raikkonen）相愛16年，2018年誕下女兒米雷拉（Sanna Mirella Marin），2020年步入婚姻殿堂。除了這次的「熱舞風波」外，馬林2020年時也曾做了一件與其他總理不一樣的事情，她身穿Deep V低胸套裝拍攝時裝雜誌封面，同樣成為引來爭議的熱話。
芬蘭人如何看
芬蘭人又是如何看這次「熱舞風波」？反對黨一再批評馬林的行為，但目前尚未有民調數據反映馬林在風波後的支持度是升是降，芬蘭作家海諾寧（Marja Heinonen）8月24日則在美國有線新聞網絡撰文指，更多芬蘭人是與「馬林站在一起」，對這場「騷動」不以為然或覺得好笑，部份人甚至認為馬林很懂得在工作與生活之間取得平衝。