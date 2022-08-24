捲「熱舞風波」的芬蘭總理　馬林從收銀員變領導人　不走傳統路線

36歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近來成為焦點人物，她在派對上的熱舞影片曝光，令這名全球第三年輕的國家領導人引發國際關注。她自2019年成為總理以來，便曾因經常參加派對而遭受反對黨抨擊，但也有傳媒以「世上最型總理」（the coolest prime minister）來形容她。



現年36歲的馬林曾在網誌分享自己過去的經歷。她表示，自己是個貧窮家庭的孩子，由於父親酗酒，父母在她幾歲時已離婚，從此跟着母親生活。她15歲時首次到麵包店打工，高中時期曾派報紙來賺零用錢，畢業後又當過收銀員，鄰國愛沙尼亞高官更曾以「從一名銷售女郎（sales girl）當上總理」形容她。

▼馬林自2019年擔任芬蘭總理，更多她的圖片，請點擊放大觀看：

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「彩虹」家庭出身

馬林2015年受訪時透露，由於母親之後與女性伴侶組織家庭，她小時候感覺自己像「隱形人」，原因是無法公開談論自己的家庭，但媽媽總是支持她，讓她相信自己能做任何想做的事。

↓馬林的熱舞片段↓

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022

曾因低胸裝惹爭議

馬林與足球運動員賴科寧（Markus Raikkonen）相愛16年，2018年誕下女兒米雷拉（Sanna Mirella Marin），2020年步入婚姻殿堂。除了這次的「熱舞風波」外，馬林2020年時也曾做了一件與其他總理不一樣的事情，她身穿Deep V低胸套裝拍攝時裝雜誌封面，同樣成為引來爭議的熱話。

芬蘭人如何看

芬蘭人又是如何看這次「熱舞風波」？反對黨一再批評馬林的行為，但目前尚未有民調數據反映馬林在風波後的支持度是升是降，芬蘭作家海諾寧（Marja Heinonen）8月24日則在美國有線新聞網絡撰文指，更多芬蘭人是與「馬林站在一起」，對這場「騷動」不以為然或覺得好笑，部份人甚至認為馬林很懂得在工作與生活之間取得平衝。