烏克蘭獨立日　拜登宣布加碼30億美元軍援　約翰遜再次現身基輔

8月24日為烏克蘭獨立紀念日，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表演說，強調烏克蘭將在戰爭中奮戰到底。同日美國總統拜登（Joe Biden）宣布向烏克蘭提供價值近30億美元（約234億港元）的新軍援，英國首相約翰遜（Boris Johnson）則再度突然現身基輔，以示支持。



澤連斯基在錄影的演說中形容，烏克蘭在俄羅斯2月24日入侵後「重生」（reborn）了，他稱「我們終於真正成為一體...... 一個新國家在2月24日凌晨4點出現，不是誕生，是重生。」他又指「在2月24日時，外間說我們沒有機會，到了現在8月24日，我們說：獨立日快樂，烏克蘭！」

8月24日也正好是俄烏戰爭半周年，西方紛紛再次展示對烏克蘭的支持，美國總統拜登24日表示，美國將向烏克蘭再提供價值近30億美元（約234億港元）的軍備與裝備，這將是美國至今以來給予烏克蘭的最大筆軍備援助。

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

英國同樣加碼軍援

英國首相約翰遜則在卸任前再度突然現身基輔，並會晤澤連斯基，他承諾向烏克蘭提供更多軍事援助。首相府同日公布英國會為烏克蘭提供先進無人機，援助方案價值5400萬英鎊（約5億港元）。

約翰遜之前也曾在4月突然造訪基輔，承諾供應裝甲車及反艦導彈系統。