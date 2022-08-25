烏克蘭火車站遇襲　俄羅斯：導彈命中軍用火車　逾200烏士兵死亡

撰文：成依華
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烏克蘭稱中部城鎮一個火車站8月24日遭遇俄羅斯火箭彈攻擊，造成至少25人死亡，包括兒童。俄羅斯25日回應指，俄軍攻擊目標是火車站的一架烏克蘭軍用火車，行動造成逾200名烏克蘭士兵死亡。

事件發生於聶伯羅州（Dnipropetrovsk）一個人口約3500人的城鎮，現場圖片顯示有多架汽車及列車損毀。烏方指控俄軍的行動造成至少25名平民喪生，包括一名11歲兒童。

俄羅斯國防部回應稱，俄方使用的伊斯坎德爾導彈（Iskander missile）直接命中聶伯羅州地區恰普利涅（Chaplyne）火車站內的一列軍用火車，造成逾200名烏克蘭武裝部隊預備役士兵死亡，並摧毀了對方10組軍事裝備。

俄軍又強調該火車正在前往位於東部頓巴斯的戰區。

▼烏克蘭外長庫列巴指控是俄軍所為▼

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指，基輔方面會向入侵者問責，並會將對方趕出當地。

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