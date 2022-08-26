拜登展開中選跨東西岸造勢之旅　批特朗普言論是「半法西斯主義」

美國總統拜登（Joe Biden）在8月25日出席民主黨的籌款活動時，批評前總統特朗普（Donald Trump）等一行高舉「讓美國再次偉大」的共和黨人是「半法西斯主義者」。



在中期選舉的宣傳打響起步槍之際，這是拜登展開橫跨美國東西岸造勢之旅的開端

拜登表示，他現在看到的是極端主義的崛起。他批評特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）是一種極端主義：「不僅只是特朗普，背後還有整個哲學支撐著，我要說的是，這就像半法西斯主義」

拜登表示，他尊重傳統的保守共和黨人，但不會尊重這高舉MAGA的極端主義共和黨人。

特朗普在任四年以「讓美國再次偉大」旗幟，實行孤立主義，激化衝突，造成國內外混亂。同時蹤容把特朗普作為個人崇拜的極右組織「匿名者Q」（QAnon）崛起，最終導致卸任前爆發衝擊國會事件。

拜登在談到俄羅斯對烏克蘭的侵略後，批評特朗普政府對美國在全球政治中的地位的影響，表示他低估了這四年對美國在世界上聲譽造成的傷害。拜登強調自己上台後的政績，並指「情況開始發生變化」，包括團結北約對抗俄羅斯出兵，及重新建立美國在北約的領導作用。