美國將公開特朗普海湖莊園搜查宣誓書「刪減版」　今午夜發布

美國法官8月25日下午下令，司法部須在美東時間26日中午前（即香港時間27日零時前），公開政府申請搜查前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）的宣誓書刪減版本。



司法部律師已提交宣誓書的刪減版本，司法部認為他們有必要刪減部分內容，以免危及證人或破壞調查。

在司法部提交刪減版本的數小時後，法官萊因哈特（Bruce E. Reinhart）下令司法部公開宣誓書的刪減版本。

特朗普：圖為2022年8月10日，位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園鳥瞰圖。莊園是特朗普名下的豪華別墅。（AP）

萊因哈特稱政府有責任以及有令人信服、正當的理由來不公開宣誓書的部分內容，因公開宣誓書的內容有機會令證人、執法人員、以及未受指控方的身份曝光。他指有可能曝光的內容也包括調查的策略、方向、範圍、來源和方法，以及大陪審團成員的資料。

美國聯邦調查局（FBI）已針對特朗普保存在海湖莊園內的機密文件展開調查。《華盛頓郵報》25日稱，宣誓書內容可能包括調查的關鍵資料，如為何FBI人員會懷疑事件涉及犯罪行為。

FBI於8日晚突擊搜查海湖莊園，並搜出11份被列為機密的文件，部份更屬於最高機密。