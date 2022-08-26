柬埔寨詐騙｜印尼攔下飛柬3航班 逾600「豬仔」獲救
撰文：許懿安
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柬埔寨媒體25日稱，一班從印尼飛往柬埔寨西港（西哈努克港，Sihanoukville ）的包機被印尼警方攔下，機上212名勞工稱將赴柬工作。惟印尼大使館24發聲明稱，這批人都沒有作為外勞的合法文件，招募程序亦不合法。
柬埔寨《高棉時報》（Khmer Times）25日稱，事發在北蘇門答臘省（Sumatera Utara）的瓜拉納穆國際機場（Kualanamu International Airport），212名印尼勞工稱將赴柬工作。警方跟進調查後，又發現2班包機，每班載有215名印尼人，都準備飛往西港。不過當局沒公開這些班機出發日期。
該報又稱，8月較早時，柬遣返241名印尼勞工。此前他們落入西港一個犯罪集中手中，大部份人受西港一間公司控制，最終在不同情況下獲救。他們被遣送回國時被分組，8月5日、6日及8日乘機返印，當中最大批的人在22日經包機返回印尼。
241人中有94人在獲救後被確定違反移民規定，因這些招募勞工公司從未為他們就簽證進行延期，或已丟失他們的護照。
印尼外交部發聲明承諾將積極阻止非法勞工赴柬。聲明說，大使館一直與印尼有關當局合作，以拘捕進行招聘的印尼民眾和／或在印尼的招聘非法勞工的人。