詐騙營｜東盟多場重大會議在即　台學者：有望11月前出手解決

近期柬埔寨、緬甸的東南亞詐騙營因涉香港、中國內地、台灣的公民被關押或被操控從事非法活動，加上有關東南亞的人口販賣活動過去一年有明顯惡化趨勢，廣泛引起國際社會關注。

專研東南亞政治經濟的台灣佛光大學公共事務學系教授兼國際兩岸事務處國際長陳尚懋向《香港01》分享對事件的看法，並向記者指出今年11月多場在東盟舉行的國際會議將展開，這些涉事的東南亞政府必須以行動回應國際社會壓力。



今次事件受到廣泛的關注，因涉及多個東南亞國家且牽涉的人數也不少。香港保安局最新公佈新增一宗港人涉被詐騙至東南亞的求助個案，目前累計接獲39宗求助個案，其中18名港人已確認安全，12人已回港，其餘21人現身處緬甸和柬埔寨，人身自由受限。至於台灣方面，當局最新表示目前約有330多人被困在柬埔寨等地等待救援。

陳尚懋首先向記者強調，不見得這些人全是受害者，原因是部份人早已知悉是到當地從事詐騙工作。他表示：「我們需要區分三類人，一類是人蛇集團，專門騙人過去的；另一類是前往從事詐騙的；還有一類才是我們需要營救的人，他們是從不知道要到當地做詐騙的受害者。」

他認為真正屬於最後一類的人其實並不真的很多，他以台灣早前的一項調查指出，在上述需要營救的人群中，約有75%人具有詐欺的前科，故推測真正的受害者佔比或不足三分一。

陳尚懋教授認為，今年11月前或會見到事件的曙光。(受訪者提供)

而這次事件其實經已發生了一段長時間，如今年2月早已傳出有中國公民被騙至柬埔寨、要求從事詐騙活動甚至淪為「血奴」等的事件，為何近期才引起台媒的高度關注？陳尚懋表示這或許與活摘器官的傳聞和台灣選舉有關，「除了有些媒體特別喜歡去追色情及血腥暴力的新聞外，還因為今年是台灣的選舉年，所以可以看到藍綠兩黨之間的競爭，如早前國民黨三個立法委員跑到柬埔寨救了一個人回來，之後大聲批評民進黨政府不作為。」

東盟多國政府或於11月前出手？

雖然東南亞詐騙案仍然持續發酵，外界十分關注相關的營救和後續的發展，惟陳尚懋認為事情或許很快會見到曙光。他認為，今年11月之前柬埔寨、泰國政府或會在此之前出手處理，「因為屆時東南亞會有一系列重大的國際會議，包括柬埔寨會舉行東盟首腦會議（ASEAN Summit），泰國有亞太經濟合作組織（APEC）峰會，印尼則有二十國集團（G20）峰會，故相信上述國家應會在此前處理好相關問題。」

今年11月，東南亞多國將迎來ASEAN、APEC、G20等重大國際會議。(Getty)

洪森明年交棒 詐騙園區或移師緬甸

他以柬埔寨為例，要是人口販賣問題持續惡化，將對柬埔寨形象構成莫大傷害。他表示：「該國近日已有部長出來表示會跟進調查，他們不想事件太過影響到國家的國際形象，而且首相洪森（Hun Sen）明年選舉要交棒給兒子，故不會坐視不理。」

假如上述國家出手處理詐騙園區的話，陳尚懋推測這些詐騙園區最終可能移師至緬甸，因在去年2月軍政府發動政變後，至今仍然無法控制全國範圍，少數民族地方武裝（民地武）依然盤踞邊境地區。他指出：「這些民地武組織需要收入來源，若有詐騙園區進來，可能會為他們帶來一定的收入，而這些地方勢力則可以為詐騙集團提供軍事保護，雙方各取所需。」

至於移師泰國的機會則相信不太大，雖說泰國北部的金三角地區過去也是「三不管」地帶，惟陳尚懋強調泰國的法治畢竟相對較高，而且政府一向禁止賭博，並致力打擊犯罪。加上台灣其實跟泰國合作打擊犯罪方面不錯，台灣的不法份子在當地犯案有可能面臨較大的刑責。

陳尚懋認為，詐騙案已為東南亞國家帶來國內和國際上的負面影響。(Getty)

不過，陳尚懋認為事件難免為東南亞國家帶來負面影響，不論是國內和國際兩方面。他以柬埔寨的西港（西哈努克）為例說：

當地（西港）過去的發展其實很畸形，當地的樓房一下子起得太快，短時間內地價、房價、物價全部被中國人炒高。但西港本身只是小漁村，下水道的建設不堪，下雨天就水浸，且當地的垃圾處理仍然很差。

隨着博彩業的大肆進入，還為當地帶來了色情行業、毒品和犯罪問題，故大量詐騙園區落戶這些東南亞國家的時候便已為當地帶來許多不良的影響。

而國際影響方面，由於這些東南亞國家如今已開始從詐騙中國人轉移詐騙英語人口，這對於歐美國家民眾對東南亞國家的形象無可避免帶來一定的負面影響。

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恐摧毀「新南向政策」過去的努力…

除了東南亞國家，詐騙事件還將進一步影響台灣，其中台灣政府2000年代開始推動的「新南向政策」更已成為不少台灣媒體的攻防議題，不少人批評相關政策花費巨額資金，為何會弄成這樣，認為有關政策無法延續云云。

陳尚懋認為，事實上在2016年至2020年蔡英文的第一任期內，新南向政策的成效其實是相當好的，強調人與人之間的交流，透過免簽的方式。「當時許多東南亞國家的民眾來台，不管是旅遊、觀光、商貿或是讀書，而台灣民眾也前往東南亞去，這段期間的交流實際上是不錯。」

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直至第二個任期起，相關政策的力度的確有所減弱，尤其是在與東南亞國家的交流。他認為有兩個因素影響，「其一是疫情的因素，限制了出外、人與人之間的交流。還有更大的影響是台灣區域政策目標國的轉變，從以往的東南亞國家轉向印太，如美國、日本、其他民主理念相似的國家。這個轉變導致與東南亞國家的關係減退。」

這次事件還恐摧毀了相關政策過去幾年的努力成果，使之化為烏有。南向政策原本逐漸扭過去台灣人對東南亞的負面形象和偏見，如今有機會打回原形。

以我的大學為例，已經有學生表示不太願意去東南亞交流，我甚至不能隨便跟學生說要送他們到柬埔寨，生怕扯上詐騙事件，連周邊其他國家也不能。這無疑是對南向政策較大的一個影響。

陳尚懋認為，新南向政策在蔡英文第一任期曾有不錯的成效。(Getty)

最後，陳尚懋認為台灣方面在營救方面可以做的相對有限。首先，由於政治的現實上台灣與這些國家沒有任何邦交，且相關的政府非常親中，官方在當地其實沒有太多可以做的事。其次是據Transparency International 的調查，柬埔寨等國的貪腐指數較高，存在不法份子與當地官員和警方勾結的情況。最後是今次事件多少牽涉到台灣黑幫勢力，而他們在這些國家的勢力很大，並有份操控詐騙集團。

至於台商，雖說他們許多已在當地發展有20、30年時間，對相關國家十分了解，甚至能見到較台灣官方更高級的當地官員。問題是他們是否願意協助營救，陳尚懋解釋：「許多詐騙園區的負責人其實和柬埔寨的高級官員、政商界也有合作甚或勾結，台商若參與營救或會無意間得罪他們，而在東南亞法治觀念目前仍然處於落後水平的時間，日常做生意仍然依重關係，恐影響到未來在當地的營商情況。」

不過，他依然認為台灣當局其實責無旁貸，得想辦法營救。他指出：「台灣很難靠官方去解決事件，可能需要由民間組織、商人入手，應強化當地民間的聯繫，尤其是宗教組織和NGO。」他認為台灣慈濟會、佛光山組織在東南亞有一定的人脈和管道，亦可聯同NGO作更深入的營救。