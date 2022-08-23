詐騙營｜黑色產業鏈「育成」的四個階段：從台灣「金光黨」說起

近年來電信詐騙活動日益猖獗，以柬埔寨、緬甸等東南亞國家為大本營的電信詐騙集團誘騙各國人士行詐，受害者遍及中國大陸、香港、台灣乃至美國、加拿大等多國。

這些詐騙活動的規模之大、作案組織之多令人震驚，殊不知電信詐騙最初的騙徒其實是從台灣街頭的一群「小騙徒」開始、在大陸逐步「發揚光大」後更出現「產業轉移」，乃至東南亞各國「開花結果」。



台灣「金光黨」發源

上世紀50年代至90年代，一群俗稱「金光黨」的騙徒活躍在台灣街頭，他們以兩到三人為一組的騙徒，將假黃金或金飾放在路上做誘餌行騙，因此得名「金光黨」。據台灣媒體，騙徒往往以「見者有份」為名要求拾獲者平分換得的報酬，騙徒就會跟這些拾獲者說請他們回家拿現金來分，等到受害者拿着「黃金」去銀樓或當鋪變現時才驚覺上當。

以假黃金、假鈔為誘餌的詐騙風行一時，街頭行騙的「金光黨」自此也成了台灣詐騙團伙的代名詞。到了90年代，隨着電信科技變得發達，街頭騙局逐漸轉向通過電話進行，訛稱受害人刮刮樂、六合彩「中獎」，並要求對方先行繳付稅金，由此詐財。

2022年8月4日，在台灣台北，一名男子從當地的一個街頭小販那裏購買刮刮樂彩票。(Getty Images)

此時正值台灣經濟從農業為主向輕工商業轉型後蓬勃發展、成為「亞洲四小龍」的時期，隨着民眾逐漸富裕，剛開始風行的「拾金欺詐」、巫術等迷信欺詐手法，在80到90年代開始被中獎詐騙、投資、冒貸和破產等商業詐騙逐漸取代。

1996年，台灣修訂《電信法》推動電訊行業自由化，電信資費也趨於合理，流動電話在短短幾年內迅速普及，從7%增長到97%，騙徒們從街頭躲到了電話的另一邊行騙，詐騙團體的規模及受害者人數也都在這一時期開始增加，電信詐騙開始成為台灣社會難以擺脫的惡疾。

議員行騙全台？ 電騙集團初成形

電信詐騙逐步壯大的前幾年，台灣迎來首次政黨輪替，初次執政的民進黨管治經驗不足，對台灣社會治理漏洞重重，電信詐騙活動也在這幾年迅速增長，從前小打小鬧的街頭騙徒形成了分佈於各地、分工明確的有組織詐騙。

圖為台灣總統陳水扁（左）副總統呂秀蓮（中）和前民進黨主席林義雄（右）在2004年3月18日的競選車隊穿過台灣台北的城市街道，他們向支持者揮手致意。（Getty Images）

2003年，台灣警方偵破當時最大規模的詐騙集團，其主要嫌疑人竟是嘉義市時任議員吳明諭及其妻子。該集團利用在2001年才剛剛開通的手機短訊服務，以中獎信息與假信用貸款行騙，每天大約能夠進帳70到100多萬台幣（約合18到26萬港元），僅兩年間詐騙金額已經超過10億台幣（按現時匯率約合2.6億港元），查證屬實的受害人多達2300餘人。

這宗名垂台灣詐騙史的案件亦反映了早期台灣詐騙團體的高度組織化。據台灣華視新聞報道，該集團仿效企業化經營，分成四個小組在各地活動，各自背負業績目標、實行責任制。成員每天要上班達十二個小時，主管還會每天點名。各組之間彼此競爭，表現不佳的小組，每個月還要開會檢討。

「產業轉移」與電騙2.0

2005年後，隨着台灣當局加大偵查力度，一些詐騙集團被迫在隔海相望、能收到台灣電話信號的中國福建省建立基地，在這裏繼續榨取台灣人錢財，同時躲避台灣當局追查，另一邊卻又為電信詐騙在中國大陸埋下了種子。

福建安溪縣湖頭鎮下坑村，村口拉著「打擊電信詐騙」的橫幅。（澎湃新聞）

2007年更有一位年近七旬的婦人因被騙走新臺幣182萬元，情急下在家中點火自焚，傷重不治。受害的老太太被傳統的中獎詐騙套牢，騙徒僅以「所得稅」與「利息」為由就騙得老人付出所有積蓄，更致其向地下錢莊借錢，終而走投無路。

通過大陸基地與騙術升級，台灣本土詐騙活動在這一時期達到頂峰。台灣行政院研考會2009年公佈的十大民怨調查結果顯示，電話與網絡詐騙為該年度十大民怨之首，高房價、求職難、毒品等均位列其後。

在福建省安溪市，一個曾經以茶聞名，卻因詐騙而名震中國的城市，成了台灣騙徒們在大陸最初的基地之一。同樣在2005年前後，台灣詐騙集團部分開始轉向大陸行騙，而早期為他們工作的安溪當地人，也逐漸學會了台灣集團的騙術，照本宣科在全國範圍內，台灣團伙的跨境詐騙模式也從台灣人騙台灣人，進化成台灣人騙大陸人的第三階段。

日本警方發現有台灣詐騙集團以福岡為據點針對中國大陸行騙。（網絡圖片）

於大陸壯大並輸出

在大陸，這些詐騙活動也跟隨巿場規模全速壯大，亦衍生出層出不同的詐騙手法，受害人無分國界、不計其數。

中華人民共和國公安部數據顯示，2011年、2012年、2013年中國通訊信息詐騙分別發案10萬宗、17萬宗、30萬宗，年均增長70%以上。2014年中國電信詐騙發案達40餘萬宗。電信詐騙宗數屢創新高的同時，詐騙金額亦然。2011年以來，每年因電信詐騙導致的民眾損失都達100餘億元人民幣，平均單筆金額亦超過5萬元。由於不少贓款都被轉至台灣提走， 一直以來只有甚少贓款能被追回。

另一方面，詐騙可向大陸輸出，為何不能在世界上其他地方進行呢？2006、2007年後，韓國和日本也成為詐騙集團的受害地。據報，2007年韓國警方多次破獲詐欺集團，逮捕台籍嫌犯多達百餘人。日本則是電話詐騙金額節節升高，2008年受理詐騙案件20,481件，受害金額276億日圓（約15.7億港元），原已創下日本史上最高紀錄，又在2012年、2013年屢破紀錄，達到364億日圓（約21億港元）、490億日圓（約28億港元）。

2008年4月起，大陸中央政府指示全力掃蕩欺詐，2009年再與台灣當局簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，這時從台灣、福建及中國各地的其他電信詐騙行業開始集體出走東南亞，為如今的局面埋下伏筆。

4.0：出走東南亞的電騙營

由於中國禁賭（澳門除外），東南亞國家如菲律賓、柬埔寨、新加坡等都成為中國賭客的「磁石」，這也成為了犯罪集團的機會，透過虛假的線上賭博平台詐財，諸如體育博彩、網絡遊戲之類。以網絡情緣詐騙——「殺豬盤」據知在2010年代初已在中國內地首次出現，但2018年左右之後如雨後春筍，詐騙個案甚至遍布全球。

到了2020年，東南亞國家每三人便有一曾經歷過電信詐騙，疫情及網購盛行使電信詐騙「大有可為」 ，疫下對投資虛幣、股巿的狂熱，以至金融或送貨等欺詐手法變得普及。

時至今日，許多在大陸、柬埔寨和緬甸的詐騙集團人員組成雖以混雜了來自中國各地和柬埔寨、緬甸等當地人面孔，涉及的主腦包括中港台三地的犯罪分子。更誇張的是過去一年，詐騙集團的行為更為猖獗，像去年經歷政變、局勢急促惡化的緬甸，詐騙營已不再只限於較動盪的緬北及鄰近泰緬邊境的東部地區，而是首都仰光亦開始成為集團新據點。

柬埔寨及泰國等十分依賴旅遊業的國家，受疫情影響近三年，經濟已變得十分疲弱。柬埔寨金邊、西港等以往有大量中國資金湧入的城巿，以至其他湄公河一帶的經濟特區，一直以來都依靠賭場和網上博彩為主要收入來源，擁有寬鬆的監管及稅務政策，但亦因而有詐騙、人口販賣、走私等各類非法勾當叢生，一個個亮麗的東南亞城巿變成罪惡溫床。