中美監管機構簽署審計監管合作協議　美國證監強調「一個條件」

中國證監會網站消息，中國證券監督管理委員會、中華人民共和國財政部於2022年8月26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。美國證監主席Gary Gensler隨後發聲明回應。



他稱協議標誌美國第一次從中國收到如此詳細和具體的承諾，北京將允許PCAOB進行符合美國標準的檢查和調查。中美雙方都同意有需要設立框架。他稱，除非雙方就這樣的框架達成協議，否則美方不願讓PCAOB調查員前往中國大陸和香港。

他補充稱，鑑於進行這些檢查和調查所需的時間，如想調查員的工作有望在2022年年底前順利完成，他們須在9月中旬前到達現場。

他在聲明中說指出，實踐是真正的檢驗。框架雖然重要，它僅是過程中的一步。只有在PCAOB真的可以完全檢查及調查中國的審計機構，協議才有意義。否則約200個中國的發行商倘繼續使用那些審計機構，將面臨股票被禁在美交易。

中國證監會網站26日傍晚時稱，與美合作協議依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

合作協議的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業質量，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。