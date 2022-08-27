中美簽署協議就中概股推進審計監管合作　PCAOB已通知須審計公司

中美雙方就中概股審計底稿爭議，終於達成協議。中國證券監督管理委員會、中華人民共和國財政部8月26日與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協定，將於近期啟動相關合作。



PCAOB及美國證監（SEC）官員稱，PCAOB當地時間早上通知被選中接受審計的中國公司，並將採用通常的選擇標準檢查公司，不會有特殊待遇。

PCAOB主席Erica Williams稱，美國須能夠「不受阻礙」完成審查，與中國的協議才成功。

Erica Williams指出，合作協議在三個重要方面授與PCAOB完全的權限，即PCAOB有完全的裁量權來選擇事務所，檢查並調查審計業務和潛在違規，不需與中國當局磋商，也不需其提供意見；所制定的程序允許PCAOB檢查人員和調查人員審閱包括所有訊息的完整審計底稿，如有需要，PCAOB可以保留該訊息；PCAOB所檢查或調查的審計，PCAOB得以直接面談其所有相關人員或採集證詞。

外國公司問責法

美國國會2020年通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），12月18日交時任總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。

法案規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有或控制，並合乎美國法規，否則將被除牌，禁止在紐約證券交易所及納斯達克交易所進行交易。有關法案被指主要針對中國。

它也規定，如果外國公司連續三年未能通過PCAOB的審計，將禁止在美國任何交易所上市。

中美雙方就中概股監管已討論了長達二十年，雖然有一定成果並建立了合作框架，但諸多分歧仍然未解。（美聯社）

中國證監會回應

中國證監會網站26日晚稱，合作協定依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

網站公布消息稱，合作協定的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。

會方稱依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業品質，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。

中國證監會有關負責人就簽署中美審計監管合作協議答記者問，指出随着中國資本市場雙向開放逐步深化，企業跨境上市和會計師事務所跨境展業日益頻繁，目前，有超過200家中國公司在美國資本市場上市，有30餘家中國境内會計師事務所在PCAOB註冊，能夠爲在美上市的中國公司提供審計服務。

PCAOB爲履行對上述事務所的審計監管職責，需要與中國監管部門建立合作關係，實施跨境監管合作。同樣，中國監管機構有需要對自身監管範圍内的美國會計師事務所實施審計監管的，也要通過監管合作機制進行。這是國際慣例，雙方都需要這個機制。保留中概股在美上市，對投資者有利，對上市公司有利，對中美雙方都有利，是一種多赢的制度安排。這是雙方能夠坐下來談判并達成協議的一個重要基礎。

中證監又指出，雙方審計監管合作協議的簽署標誌着雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出了關鍵一步，符合市場的期盼和預期。下一步雙方將根據合作協議對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動，並對合作效果作出客觀評估。如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

中證監指出期待與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，共同努力實現積極的成果。

財匯局﹕支持跨境合作

財務匯報局知悉國家財政部、中國證監會及美國上市公司會計監督委員會已就審計監管的跨境合作( 跨境合作）達成協議。

作為香港的獨立核數師監管機構，財匯局具有提高香港會計師事務所審計報告質素的法定職能。財匯局以公眾利益為依歸，致力保障投資者權益、促進公眾對審計過程的信任，以及加強投資者對香港及全球其他資本市場的信心。財匯局亦對其受監管者的跨境查察具有監管權益。

財匯局支持相互跨境合作，將在《財務匯報局條例》所訂的規管職權範圍內，提供一切必要的協助及作出適當的安排。