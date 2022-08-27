復必泰疫苗｜莫德納控告輝瑞BioNTech　涉抄襲mRNA專利技術

美國藥廠莫德納（Moderna）8月26日分別入稟麻省及德國杜塞爾多夫（Düsseldorf）法院，控告另外兩間藥廠輝瑞（Pfizer）及BioNTech在開發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗時，抄襲公司的專利技術。



美聯社報道，莫德納的聲明指，輝瑞及BioNTect開發的Comirnaty（復必泰）疫苗侵犯該公司在2010至2016年擁有的專利。

莫德納和輝瑞的新冠疫苗都是利用信使核糖核酸（mRNA）技術，前者指公司早在2010年已經開發有關技術，並在新冠疫情爆發後，其技術迅速協助公司生產疫苗。

莫德納行政總裁班塞爾（Stephane Bancel）表示，公司投資數以十億計美元創造有關技術。該公司曾在2020年稱，假如疫情仍然持續，就不會執行相關技術專利。不過到了今年三月，公司認為隨著全球的疫苗供應穩定，有需要更新這個承諾，但重申不會在低及中收入國家實施專利。

聲明提到，莫德納認同疫苗的重要，因此無意要求停止供應復必泰疫苗，亦不會阻止將來出售該款疫苗，而是要求輝瑞及BioNTech賠償自今年3月8日起的損失。

對於這宗訴訟，輝瑞稱尚未完全審視狀紙，但指復必泰疫苗是由輝瑞和BioNTech的專利技術研發，因此對官司感到震驚；而BioNTech則暫時未有回應。