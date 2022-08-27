鮑威爾暗示加息　美國富豪身家瞬間蒸發逾6千億港元　最傷是他

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會上大放鷹，短短8分鐘的演說中，暗示將會進行一連串的升息來抑制通膨，美股4大指數重挫，也讓美國億萬富豪們身家大縮水，瞬間就蒸發了780億美元（約港幣6120億元）。



十大富豪8月26日身家數目：（按圖了解）

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根據《彭博》報道，身家縮水最多的是亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），淨資產蒸發68億美元；特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）減少億美元。

Google共同創辦人布林（Sergey Brin）財富蒸發47億美元，也使得他的身家跌破千億美元；股神巴菲特（Warren Buffett）虧損27億美元；微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）也損失了22億美元。

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鮑爾在全球央行年會上重申，美國聯準會將持續升息，且可能在一段時間內維持高利率以降低通膨，打消了聯準會將很快改變激進貨幣政策的說法，打壓了近期美股反彈。

此番言論一出，使得美股4大指數重挫，道指3個月來首次單日暴跌逾1000點；標普500指數下跌3.37%，創下6 月中旬以來單日最高跌幅；以科技股為主的納斯達克指數一度暴跌超過4%。

今年上半年，由於各國央行紛紛升息，使得全球500大富豪財富蒸發了1.4兆美元，是有史以來六個月內最多跌幅。

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