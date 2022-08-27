美國9月5日起供民眾接種新冠二價疫苗　同時針對BA.4及BA.5變種

美國將在9月推出升級版的新冠肺炎加強劑疫苗，供全國接種，新疫苗可同時提供現時流行的BA.4及BA.5變異病毒株的保護，且不限於已接種其他新冠疫苗的人，沒有接種過任何疫苗的人亦可接種。



美國預定在9月5日勞動節過後，開放接種新疫苗。新疫苗同採用mRNA的新技術，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）藥廠均會推出各自版本。疫苗屬於二價疫苗，可同時對目前流行的BA.4及BA.5變異病毒株。

圖為2月8日，美國一間疫苗接種診所，醫護人員正為居民接種疫苗。（AP）

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，僅打過兩劑疫苗的人亦適合接種新款的加強劑，沒有打過任何疫苗的人也可以接種這款新疫苗。截至7月，美國仍有22%的人至今亦未接種過１劑的疫苗。

科學家表示，儘管現有的疫苗可防範重症及降低住院率，但保護力正在下降。新變種株可突破免疫屏障，造成感染，今年秋冬疫情惡化的憂慮仍在。

不過新加強劑在人體的實驗仍未完成，僅通過了安全測試，效力研究僅在老鼠實驗上取得結果。不過有指若拖太久會沒法避免秋冬時的疫情惡化，且因新冠病毒變種瞬速，有專家亦認為規則不宜過分僵化，否則將永遠落後無法為民眾提供最佳保護。