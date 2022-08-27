為美國兩航母做「渠王」超好賺？上億港元維修　每次承惠390萬

美軍兩艘航空母艦布殊號（USS George H.W. Bush）和福特號（USS Gerald R. Ford） 發生馬桶堵塞的窘境，單次疏通必須花費將近50萬美元（約港幣390萬元），成本相當高昂。軍方認為堵塞的原因可能是水手擅自將「未授權物品」扔進馬桶。



根據外媒報道，兩艘航空母艦均出現馬桶堵塞及其他149個問題，共斥資1300億美元（約102,007,100港元）加以處理，其中最令人傻眼的維修項目，就是酸性溶劑疏通馬桶的費用竟然高達近50萬元，因為航母駐紮人數多達4000以上，如此大的規模也帶來的極高的成本。

美國軍方指出，2艘航空母艦幾乎所有馬桶都已正常疏通，並表示酸性溶劑沖洗馬桶是「計劃之外的措施」，無法確保下次會有多少航空母艦需要疏通馬桶，也不確定每隔多久就要維修廁所，因此難以預估整體成本。

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