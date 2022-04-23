美軍航母「喬治華盛頓號」1年內有4船員自殺　海軍展開調查

美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington，CVN-73）在過去12個月內有7名船員離世，其中4人為自殺。美國海軍4月21日指，他們已對船上的指揮風氣和文化展開調查，並調查這些船員的死亡是否有任何關聯或關係。



美國有線新聞網絡（CNN）4月22日報道，「喬治華盛頓號」一名船員在2021年12月自殺身亡，到2022年4月，再有3名船員在一週內貌似自盡，當中兩人分別於4月9日和10日在基地外離世，另外一人於4月15日在船上被人發現時已無反應，最終在醫院逝世。

「喬治華盛頓號」的基地在美國西岸，但它自2017年起在維珍尼亞州（Virginia）紐波特紐斯（Newport News）的船廠停泊，並進行補充核燃料以及更新系統的程序。

不止是 「喬治華盛頓號」，海軍的其他艦隊和部門2022年也已出現多個自殺個案。截至4月1日，2022年已有15名現役海軍成員自殺，加上「喬治華盛頓號」4月的個案，海軍2022年的自殺個案已上升至18宗。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已將處理軍隊成員自殺的問題列為優先事項。他在備忘錄中寫道：「一個人死於自殺已是太多，我們軍隊的自殺率仍然太高。」

奧斯汀已成立自殺預防和應對獨立審查委員會（Suicide Prevention and Response Independent Review Committee，暫譯），該委員會於5月展開工作，成員2022年夏季開始訪問基地和軍事設施，並於2023年初提交包含初步建議的報告。