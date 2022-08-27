美國屋崙華埠港移民7月慘死歹徒槍下 華醫6天前遭劫殺
美國加州多亞洲人聚居的奧克蘭市（Oakland）（當地華人稱屋崙華埠（Oakland Chinatown））小西貢區（Little Saigon）8月21日發生劫案，一華裔牙醫遭劫殺身亡。當地暴力事件頻生，街劫為之憤怒，甚至一同走到市政府示威。
圖為不幸遭劫殺的華裔醫生徐麗麗（Lili Xu）：
This is Lili Xu. She just celebrated her 60th birthday a couple weeks ago.— Dion Lim (@DionLimTV) August 22, 2022
Her longtime partner told me they were about to get a massage in Little Saigon yesterday afternoon.
They never made it to the appointment. She was shot multiple times and killed outside. #StopAAPIHate pic.twitter.com/52y4jkE5rK
事發在21日下午2時4分，地點在東屋崙東第11街與第5大道交界附近路旁，60歲的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗被劫匪連開3槍後死亡。
根據警方發布的案發現場閉路電視影片，徐麗麗所駕黑色汽車停車在路旁後，一輛白色四門Lexus也駛至，停在她的座駕旁邊。當時相信是徐下了車，白色車即有人下車並搶劫。現場傳出尖叫聲，疑是由徐發出，劫匪則連開3槍，再跳上汽車逃去。
▼圖為屋崙市警方發布現場拍下徐麗麗劫殺案過程的閉路電視影片：
On Sunday, August 21, 2022, at 2PM, an elderly female was shot and killed in the 1000 block of 5th Ave during an attempt robbery.— Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) August 23, 2022
Anyone with information regarding this homicide is asked to contact the Oakland Police Department at (510) 238-3821. pic.twitter.com/UcYK6Lpawn
屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）稱讚死者仁心仁術、為人友善、經常捐款，對社區公益事務熱心。他稱社區眾人得知她死訊非常悲痛，並指當地暴力事件接連的發生，「我們受夠了，必須採取行動」。
類似涉及槍械的案件，一個月來已有兩宗。另一宗是一名60歲的亞裔婦女8月17日淩晨在家睡覺時，附近發生槍擊案，有人連開40多槍。有子彈穿過她家中玻璃，擊中她腰部。她被送院救治，所幸沒有危及性命。
自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，小西貢社區罪案頻生。52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）7月17日上午11時左右，在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待外賣送來，卻遭兩人持槍劫車，最終開槍殺死他。
▼慎入：屋崙警方發布馮幹和劫殺案案發過程的閉路電視片段，可見兩名男子走到他的汽車拉開車門，他們企圖搶車不遂，最終槍殺馮。（請點擊相關鏈結到YouTube觀看影片）
屋崙華埠社區促進會（OCIC）22日下午組織示威集會，認為政府須聆聽民眾的憤怒，加強槍枝管控。
美國世界新聞網訪問到徐麗麗在上海讀書時的學妹Cindy，她稱徐是上海第二醫科大學（今為上海交通大學醫學院）的高材生，畢業後到上海第九人民醫院工作。來美後她先在牙醫診所工作，深受病人歡迎，之後在屋崙和卡斯特羅谷都開設牙醫診所。
據Cindy了解，當天是徐的伴侶Nelson駕車，停車後她先下車，身上斜背着手袋，歹徒想搶去它但拉不走，隨之開槍。