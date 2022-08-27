美國屋崙華埠港移民7月慘死歹徒槍下　華醫6天前遭劫殺

美國加州多亞洲人聚居的奧克蘭市（Oakland）（當地華人稱屋崙華埠（Oakland Chinatown））小西貢區（Little Saigon）8月21日發生劫案，一華裔牙醫遭劫殺身亡。當地暴力事件頻生，街劫為之憤怒，甚至一同走到市政府示威。



圖為不幸遭劫殺的華裔醫生徐麗麗（Lili Xu）：

This is Lili Xu. She just celebrated her 60th birthday a couple weeks ago.



Her longtime partner told me they were about to get a massage in Little Saigon yesterday afternoon.



They never made it to the appointment. She was shot multiple times and killed outside. #StopAAPIHate pic.twitter.com/52y4jkE5rK — Dion Lim (@DionLimTV) August 22, 2022

事發在21日下午2時4分，地點在東屋崙東第11街與第5大道交界附近路旁，60歲的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗被劫匪連開3槍後死亡。

根據警方發布的案發現場閉路電視影片，徐麗麗所駕黑色汽車停車在路旁後，一輛白色四門Lexus也駛至，停在她的座駕旁邊。當時相信是徐下了車，白色車即有人下車並搶劫。現場傳出尖叫聲，疑是由徐發出，劫匪則連開3槍，再跳上汽車逃去。

▼圖為屋崙市警方發布現場拍下徐麗麗劫殺案過程的閉路電視影片：

On Sunday, August 21, 2022, at 2PM, an elderly female was shot and killed in the 1000 block of 5th Ave during an attempt robbery.



Anyone with information regarding this homicide is asked to contact the Oakland Police Department at (510) 238-3821. pic.twitter.com/UcYK6Lpawn — Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) August 23, 2022

屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）稱讚死者仁心仁術、為人友善、經常捐款，對社區公益事務熱心。他稱社區眾人得知她死訊非常悲痛，並指當地暴力事件接連的發生，「我們受夠了，必須採取行動」。

類似涉及槍械的案件，一個月來已有兩宗。另一宗是一名60歲的亞裔婦女8月17日淩晨在家睡覺時，附近發生槍擊案，有人連開40多槍。有子彈穿過她家中玻璃，擊中她腰部。她被送院救治，所幸沒有危及性命。

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，小西貢社區罪案頻生。52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）7月17日上午11時左右，在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待外賣送來，卻遭兩人持槍劫車，最終開槍殺死他。

圖為生前住在美國屋崙華埠的52歲香港移民馮幹和遺照。任職Uber司機的他7月17日上午11時左右，在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待與人「交更」，卻遭兩人持槍劫車，最終不幸被殺。（gofundme籌款專頁）

▼慎入：屋崙警方發布馮幹和劫殺案案發過程的閉路電視片段，可見兩名男子走到他的汽車拉開車門，他們企圖搶車不遂，最終槍殺馮。（請點擊相關鏈結到YouTube觀看影片）

屋崙華埠社區促進會（OCIC）22日下午組織示威集會，認為政府須聆聽民眾的憤怒，加強槍枝管控。

美國世界新聞網訪問到徐麗麗在上海讀書時的學妹Cindy，她稱徐是上海第二醫科大學（今為上海交通大學醫學院）的高材生，畢業後到上海第九人民醫院工作。來美後她先在牙醫診所工作，深受病人歡迎，之後在屋崙和卡斯特羅谷都開設牙醫診所。

據Cindy了解，當天是徐的伴侶Nelson駕車，停車後她先下車，身上斜背着手袋，歹徒想搶去它但拉不走，隨之開槍。