美國屋崙華埠港移民7月慘死歹徒槍下　華醫6天前遭劫殺

撰文：許懿安
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美國加州多亞洲人聚居的奧克蘭市（Oakland）（當地華人稱屋崙華埠（Oakland Chinatown））小西貢區（Little Saigon）8月21日發生劫案，一華裔牙醫遭劫殺身亡。當地暴力事件頻生，街劫為之憤怒，甚至一同走到市政府示威。

圖為不幸遭劫殺的華裔醫生徐麗麗（Lili Xu）：

事發在21日下午2時4分，地點在東屋崙東第11街與第5大道交界附近路旁，60歲的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗被劫匪連開3槍後死亡。

根據警方發布的案發現場閉路電視影片，徐麗麗所駕黑色汽車停車在路旁後，一輛白色四門Lexus也駛至，停在她的座駕旁邊。當時相信是徐下了車，白色車即有人下車並搶劫。現場傳出尖叫聲，疑是由徐發出，劫匪則連開3槍，再跳上汽車逃去。

▼圖為屋崙市警方發布現場拍下徐麗麗劫殺案過程的閉路電視影片：

屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）稱讚死者仁心仁術、為人友善、經常捐款，對社區公益事務熱心。他稱社區眾人得知她死訊非常悲痛，並指當地暴力事件接連的發生，「我們受夠了，必須採取行動」。

類似涉及槍械的案件，一個月來已有兩宗。另一宗是一名60歲的亞裔婦女8月17日淩晨在家睡覺時，附近發生槍擊案，有人連開40多槍。有子彈穿過她家中玻璃，擊中她腰部。她被送院救治，所幸沒有危及性命。

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，小西貢社區罪案頻生。52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）7月17日上午11時左右，在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待外賣送來，卻遭兩人持槍劫車，最終開槍殺死他。

圖為生前住在美國屋崙華埠的52歲香港移民馮幹和遺照。任職Uber司機的他7月17日上午11時左右，在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待與人「交更」，卻遭兩人持槍劫車，最終不幸被殺。（gofundme籌款專頁）

▼慎入：屋崙警方發布馮幹和劫殺案案發過程的閉路電視片段，可見兩名男子走到他的汽車拉開車門，他們企圖搶車不遂，最終槍殺馮。（請點擊相關鏈結到YouTube觀看影片）

屋崙華埠社區促進會（OCIC）22日下午組織示威集會，認為政府須聆聽民眾的憤怒，加強槍枝管控。

美國世界新聞網訪問到徐麗麗在上海讀書時的學妹Cindy，她稱徐是上海第二醫科大學（今為上海交通大學醫學院）的高材生，畢業後到上海第九人民醫院工作。來美後她先在牙醫診所工作，深受病人歡迎，之後在屋崙和卡斯特羅谷都開設牙醫診所。

據Cindy了解，當天是徐的伴侶Nelson駕車，停車後她先下車，身上斜背着手袋，歹徒想搶去它但拉不走，隨之開槍。

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