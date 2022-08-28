利比亞敵對政府派系衝突　最少23死140傷

利比亞局勢近日轉趨不穩，兩批敵對政府的武裝份子8月27日在首都的黎波里（Tripoli）爆發衝突，導致最少23名平民身亡、140人受傷，外界憂慮當地可能爆發內戰。



美聯社報道，利比亞總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibah）政府指，衝突是由的黎波里革命旅」（Tripoli Revolutionaries Brigade）與一個親軍閥的武裝份子互相攻擊引起，之後有更多武裝份子在的黎波里市內多個地方駁火，從網上流傳的片段可見，當地多間房屋、政府設施及車輛懷疑在事件中受損。

衛生部指衝突仍然持續，連醫院及診所都受到炮火波及，救護人員被禁止協助疏散平民，當局形容此舉猶如干犯戰爭罪行。的黎波里市政府批評執政階級導致市內局勢惡化，呼籲國際社會保障利比亞平民安全。

聯合國駐當地使節指，衝突雙方在的黎波里平民地區使用無差別攻擊和炮轟，敦促即時停火，以及禁止使用任何形式的仇恨言論及煽動暴力。

利比亞在過去兩年局勢比較穩定，惟德貝巴與前內政部長、東部眾議院任命的看守總理巴沙格哈（Fathi Ali Bashagha）之間權力糾紛仍未解決，後者在最近數週動員武裝份子，企圖到的黎波里將德貝巴趕下台。