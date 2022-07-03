利比亞民眾抗議政局及經濟惡劣　國會等建築物遭衝擊

撰文：張子傑
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非洲國家利比亞（Libya）7月1日有大批民眾在多個城市示威，抗議政治混亂及經濟欠佳，部分示威者衝擊包括國會在內的政府建築物，聯合國譴責事件，形容情況不可接受。

美聯社報道，利比亞首都的黎波里（Tripoli）等地在1日有數以萬計民眾上街示威，要求現有的執政階級下台並舉行大選，他們同時對當地的通脹及經常停電情況感到不滿。

而在示威期間，部分民眾衝擊政府建築物，位於東部城市圖卜魯格（Tobruk）的眾議院大樓亦遭縱火。聯合國利比亞特別顧問威廉斯（Stephanie Williams）2日在Twitter留言，稱民眾的和平示威權應獲得尊重和保障，但衝擊眾議院等騷亂及破壞行為則完全無法接受。

利比亞首都的黎波里7月1日有示威者集會，他們手持標語，要求即時加快總統及國會選舉。（AP）

歐盟駐利比亞代表荷塞（Sabadell Jose）亦呼籲示威者避免任何類型的暴力，指示威反映民眾希望透過選舉改變配狀，認為他們的聲音需要獲重視。

利比亞在獨裁者卡達菲（Moammar Gadhafi）2011年被殺後，全國陷入長期東西分裂狀態，雙方都獲不同武裝組織及外國政府支持。當地原本在去年12月舉行大選，惟受到法律和總統候選人身份爭議，以及民兵威脅等影響而推遲。

聯合國雖然協調利比亞國會領袖等派別在瑞士日內瓦舉行政治談判，惟他們6月30日在候選人資格要求問題上無法達成協議，為當地的政局繼續充滿不明朗因素。

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