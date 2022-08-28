英國清潔工難抵通脹加入罷工　隨處可見「垃圾山」景象駭人

英國通脹嚴重，民眾叫苦，一些行業從業員不滿加薪幅度追不上通脹而發起工業行動。罷工潮最新的「生力軍」的是收集垃圾的清潔工人，一些工會更考慮「統一戰線」加強合作。他們想藉此對社會造成重大影響，增加談判籌碼。



英國正面臨一場大規模的生活成本危機。英國7月份按年通脹10.1%，是40年來首次升至雙位數。這高於6月的9.4%，也比市場預期的9.8%為高。

英國能源監管機構Ofgem批准自10月開始，將普通家庭能源費（包括燃氣及電力）上限，由現時的1,971鎊（約1.8萬鎊），增加1,578鎊（約1.5萬鎊），至每年3,549鎊（約3.3萬港元）——增幅達80%

這導致英國面對財務挑戰持續增加——政府稱英國居民10月份的年度能源賬單將增加80%。

會在9月6日離任的英國看守首相約翰遜（Boris Johnson）稱，未來幾個月對英國人來說將很艱難，電費將令人難以置信。

他在《每日郵報》撰文稱：

接下來的幾個月將很艱難，也許非常艱難。我們的電費賬單將令人難以置信。對我們中的許多人來說，取暖費已經很可怕。 英國看守首相約翰遜

由這個危機觸發的英國罷工潮在今夏一浪接一浪。鐵路職工罷工導致公共交通系統有數天差不多癱瘓。

有指多個工會有意在秋季發起大罷工，包括醫療、消防、教育和交通等多個行業。

英國多個工會已向9月舉行的工會聯盟大會提出動議，要求工會之間就工業行動加強合作，例如鐵路和巴士工會之間加強協調，務求對社會產生最大影響，務求在談判桌上掌握更多籌碼。

在工業行動尚未出現「大串聯」之時，工業行動的影響已令人不安到無法視而不見。

蘇格蘭「垃圾山」駭人

從新聞影片及照片可見，蘇格蘭首府愛丁堡的街頭垃圾多到塞不進垃圾箱，廢物散落四周堆積如山，地上食物包裝殘渣處處，有商戶更因此被迫停業。

是次工業行動由蘇格蘭的清潔工發起，18日起開始罷工，將持續至30日。他們不滿地區政府提出加薪5%的提議，要求與英格蘭政府的工人看齊，有每月1,925英鎊。

蘇格蘭公共衛生部警告稱，罷工持續引發衛生危機，對民眾健康構成威脅。

此外如地區政府聘用的清潔工人罷工繼續進行，蘇格蘭最大城市格拉斯哥的小學和托兒所9月將被迫關閉數天。

圖為2022年8月24日，蘇格蘭愛丁堡Grassmarket地區的垃圾箱滿溢，這一天，愛丁堡清潔工人罷工行動來到第四天。（AP）

工人忍無可忍

愛丁堡、格拉斯哥、阿伯丁等十多個蘇格蘭地區的工人參與罷工。位於英國倫敦東部紐漢（Newham）的政府僱用的垃圾搬運工、垃圾車司機及清掃街道員27日起罷工，持續至9月3日。

英國《快報》27日稱，工會領袖要求加薪10%，地區政府稱已嘗試與他們達成共識。英國工會Unite秘書長稱，那些工人的薪金比其他地區政府僱用的工人為低。

地區政府稱會繼續與工會談判。但英國廣播公司（BBC）引述消息稱，談判迄今沒有任何結果，但有「緩慢的進展」。

圖為2022年8月18日，蘇格蘭愛丁堡市中心有人在拿着兩袋垃圾在街上步行。（AP）

通脹逼人 中產都需支援

為通脹與能源費所苦的，不止是草根階層。英國財長查學禮（Nadhim Zahawi）稱，即使是中等收入人士，亦可能需要政府協助應付今個冬季的能源帳單開支。

《每日電訊報》28日發布查學禮專訪。他指出，即使每年收入45000英鎊的人士，亦可能要政府協助支付能源帳單，財政部正研究一切選項來協助有需要人士。

他又稱，英國可能會持續18個月、甚或2年處於國家經濟緊急狀態。

英國政府稱，國內所有家庭的能源帳單未來幾個月內會獲退還400英鎊，其中低收入及弱勢家庭則會再退還650英鎊。

查學禮說，「我擔心有些人未能領取到上述福利。如果你是一名高級護士或高級教師，年薪45,000英鎊，那麼你的能源帳單就會上漲 80%，而且在新的一年裏可能還會漲得更高——這真的很艱難。」