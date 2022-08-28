英中產難負擔能源開支或需政府協助　天然氣公司捐利潤助低收入戶

英國10月起將上調國內能源價格上限80%，民眾面臨巨大生活成本壓力，財相查學禮（Nadhim Zahawi）8月27日指，即使是中等收入人士，亦可能需要政府協助應付今個冬季的能源帳單開支。



英國能源監管機構Ofgem在8月26日證實，10月起上調國內能源價格上限80%，意味英國每戶家庭年度能源帳單費或由1971英鎊（約1.8萬港元）增至3549英鎊（約3.3萬港元）。

查學禮接受《每日電訊報》訪問時指，即使每年收入45000英鎊的人士，亦可能要政府協助支付能源帳單，財政部正研究一切選項來協助有需要人士。他又稱，英國可能會持續18個月、甚或兩年處於國家經濟緊急狀態。

英國政府表示，國內所有家庭的能源帳單未來幾個月內會獲退還400英鎊，其中低收入及弱勢家庭則會再退還650英鎊。

查學禮說，「我擔心有些人未能領取到上述福利。如果你是一名高級護士或高級教師，年薪45,000英鎊，那麼你的能源帳單就會上漲 80%，而且在新的一年裏可能還會漲得更高——這真的很艱難。」

鑑於英國能源價格急升，英國天然氣公司（British Gas）母企Centrica行政總裁奧謝（Chris O'Shea）24日表示，會在今年秋天捐出天然氣公司的1,200萬英鎊利潤，協助低收入人士繳付帳單。在能源危機期間，公司未來每半年會再捐出10%利潤。