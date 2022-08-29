美女北約核心佈下「迷魂陣」裙下之臣眾　媒體揭發俄羅斯間諜身份

以荷蘭為基地的調查報道組織Bellingcat、德國《明鏡》周刊、美國Insider及意大利《共和報》8月25日共同披露，一美麗動人的俄羅斯女間諜冒充名媛，混入北約（NATO）高官圈子，直到記者從俄羅斯情報總局（GRU）的漏洞順藤摸瓜，才令她真實身份曝光。



Her real name is Olga Kolobova, but she used the cover identity of "Maria Adela Kuhfeldt Rivera". In Naples, she was a socialite, jeweler, and Secretary of the local Lions Club frequented by a litany of NATO officers. She had romantic relationships with a number of NATO officers. pic.twitter.com/a2MfTtmXyy — Aric Toler (@AricToler) August 26, 2022

雙面女郎

Bellingcat指出，GRU間諜科洛波娃（Olga Kolobova）以珠寶設計師及名媛里韋拉（Maria Adela Kuhfeldt Rivera）的假身份，在意大利那不勒斯（Naples）創業，店面設於一個北約基地附近，客人包括駐外人員。

事實是，她是一名俄羅斯上校的千金。

她對其所結交的記者和外交人員都說，自已在俄羅斯被秘魯籍的母親遺棄，並在一個虐待她的家庭中成長。她自稱因此嚮往到歐洲生活。她輾轉來到位於羅馬郊區的海邊小鎮奧斯蒂亞（Ostia）。她就讀寶石學，成為珠寶商，後來在那不勒斯開店。她以低價的小玩意，冒充高級珠寶出售。

As the owner of an up-scale jewelry boutique, “Maria Adela” worked her way into high-level social circles, including those frequented by NATO officers in Naples. We spoke to one NATO officer who admitted to a “romantic” relationship with her, and many others she befriended. pic.twitter.com/qtZ2lUXmzF — Aric Toler (@AricToler) August 26, 2022

報告稱，她2012年在意大利嫁給一名有俄羅斯及厄瓜多爾血統的男子，但他後來神祕死亡。死亡證上稱，他終年30歲，死於雙肺炎和系統性狼瘡。

「喪夫」並不影響科洛波娃的生活。她的店面日間是珠寶店，晚上卻變身夜店，吸引一些人前來，那些在上流社會嶄露頭角的那不勒斯人，而北約外交人員也混雜其中。報告內文稱，夜店的店東認為，她的存在可招徠高檔的客人。而她也因此成功接近一些北約官員，包括來自意大利、比利時及德國的。她參加了許多北約盛會，包括年度舞會和幾次籌款晚宴。她成為地方上一個獅子會的秘書，創辦人是一名北約官員。

她在這段期間看來也發生一些浪漫情事，科洛波娃自稱，一名美國海軍曾對她有點心動。

《紐約郵報》27日引述一名為Marcelle D’Argy Smith的Cosmopolitan前編輯稱，此人是科洛波娃的朋友，並指她「非常美麗、非常善解人意。她有很多男性朋友，但看起來都配不起她。她那麼吸引而那些男人那麼普通，而我永不明白。」

A Russian spy, Maria Adela Kuhfeldt Rivera managed to befriend with more NATO officers in Italy. She opened a jewelrly store in which she sold "Napoli made jewelry" which were in fact bought from Aliexpress. The store was just a cover up. Her real name - Olga Kolobova. pic.twitter.com/f5kW6AAw3z — PaulC (@PaulConRO) August 26, 2022

調查組2018年揭露她的真實身份，看來是因為這樣，她不得不走人。根據科洛波娃的護照紀錄，她2018年在那不勒斯飛到莫斯科，她自稱是患癌。但調查組認為，她是藉此將其在意大利的社交圈「關掉」。如今科洛博娃現在隸屬於「普京之友」組織，並推動支持對烏戰爭的宣傳。

科洛波娃的身份為何最終曝光？調查人員稱，這是緣於GRU諜報工作的漏洞。她與另一名以同一假身份（里韋拉）活動的女子，不論假名字、出生日期都一樣——不同的只是女子的護照是在1年後獲發的。這名女子被安排到莫斯科國立大學工作以獲取「可供追蹤」的履歷。不過她與科洛波娃的護照號碼，都是一堆號碼連續的假護照的其中之一。記者只需追蹤過去已曝光的間諜護照號碼，就能找出其他間諜了。

發現她有問題的人，還包括北約圈子中人，名為Sheila Bryant的美國海軍歐洲-非洲聯合部隊（U.S.Naval Forces Europe-Africa）督察長稱，對於「里韋拉」的身份有懷疑，她曾到同事說，限制她身邊的人訪問高度機密軍事訊息。