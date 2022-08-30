美媒：華府擬要求國會批向台售11億美元武器　中方回應

撰文：洪怡霖
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美媒8月29日引述消息稱，美國總統拜登（Joe Biden）的政府計劃正式要求國會批准向台灣出售估價為11億美元的武器。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇其後表示，中國要求美國停止向台灣出售武器並停止與台灣軍事接觸，以避免地區緊張局勢進一步升級。

劉鵬宇就報道向俄羅斯衛星通訊社表示：「美國對台軍售嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，鼓勵主張台獨的分裂勢力，導致台海緊張局勢升級。」

這位外交官稱，美國應「立即停止對台灣的武器銷售和軍事接觸，停止製造可能讓台灣海峽緊張局勢升級的因素，並在實際上支持美國政府反對台獨的聲明」。

劉鵬宇強調，中國將繼續採取強有力的有效措施，堅決捍衛其主權和安全利益。

根據美國政治新聞網站Politico，3名知情人士透露，這項交易涉及的武器包括60枚反艦艇導彈及100枚空對空導彈。報道未有具體說明拜登計劃何時提出這項要求。

美國白宮國家安全委員會（NSC）戰略溝通協調員柯比（John Kirby）29日表示，華府會根據法律盡其所能幫助台灣自我防衛並捍衛美國的國家利益，就像大家所見、2艘美國海軍軍艦穿越台灣海峽的國際水域那樣。

美國海軍「錢瑟勒斯維爾號」（Chancellorsville）和「安蒂塔姆號」（Antietam）8月27日（香港時間8月28日）穿過台灣海峽的國際水域。

白宮發言人白宮新聞秘書讓－皮埃爾（Karine Jean-Pierre）29日表示，未來幾天至幾個月，美方還會以演練來回應中國破壞穩定的挑釁行為，以把西太平洋局勢朝更穩定方向發展。

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