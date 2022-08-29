美國2海軍艦艇通過台灣海峽　白宮：非常符合美國政策一中政策

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）8月28日表示，2艘美國軍艦通過台灣海峽「非常符合」美國的「一個中國」政策。



柯比告訴美國有線新聞網絡（CNN）：「這是很久以前便計劃好的。」

他說，此舉也符合華府追求自由開放印度太平洋地區的願望。

英媒27日（香港時間8月28日）引述美國3名官員稱，美國海軍「錢瑟勒斯維爾號」（Chancellorsville）和「安蒂塔姆號」（Antietam）正通過台灣海峽的國際水域，這是自美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣、美國與中國緊張局勢升級以來首次。

▼美國第七艦隊證實2海軍艦艇通過台灣海峽：

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g — 7th Fleet (@US7thFleet) August 28, 2022

第七艦隊其後發聲明證實這一消息。美國第七艦隊27日證實事件後，中國解放軍東部戰區就此發表講話。

東部戰區新聞發言人施毅表示，這2艘巡洋艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。

施毅還說，戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

台媒4月7日引述消息報道，佩洛西將率團訪問亞洲並預定10日抵台。中國當時已就佩洛西擬訪台提出嚴正交涉，又警告後果由美方負責。佩洛西辦公室同日宣布，佩洛西確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），訪問亞洲計劃遭推遲。

儘管佩洛西未有重提何時重啟訪問亞洲，但中方多次要求佩洛西取消訪台計劃。美國總統拜登（Joe Biden）7月20日也說，軍方認為佩洛西現時訪問台灣並非好主意。

佩洛西事前未有詳細公布其前往印太地區進行訪問的行程，出發前的聲明也僅稱將到訪日本、韓國、新加坡和馬來西亞，未有列明會前往台灣。最終她先前往新加坡和馬來西亞，然後在台灣過夜，最後再訪問韓國和日本。

佩洛西8月2日至3日訪問台灣後，中國解放軍隨後於8月4日起一連7天在台灣周邊海、空域展開實彈演習。