美軍派往台灣海峽的為什麼是老舊巡洋艦而不是航母？

美海軍第七艦隊8月28日發布照片稱，導彈巡洋艦「切斯勞維爾」號（USS Chancellorsville）和「安提坦」號（USS Antietam）正在通過台灣海峽。這些行動通常需要8到12個小時才能完成。

白宮國安會戰略溝通協調人科比（John Kirby）8月28日在美國有線電視網CNN節目上說，美國海軍的導彈巡洋艦穿越台灣海峽國際水域「非常符合」美國所一貫堅持的「一個中國政策」，也非常符合美國致力於保證繼續維持一個自由和開放的印太地區。

這是解放軍圍台軍演後，美國首次公開在台灣海峽採取軍事行動。

早在8月初解放軍圍台軍演時，美國就曾暗示會派遣航母前往台海。8月4日，白宮國安會戰略溝通協調人科比曾稱，華盛頓還將在未來幾周進行通過台灣海峽的「標準的空中和海上穿越行動」。他當時表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經指示列根號航母及其打擊群內的軍艦留在附近，以「監控局勢」。美國太平洋艦隊放話「不排除將派航母穿行台灣海峽」。

由於以往歷次台海軍事危機，美軍也大都選擇派遣航母前往台海海峽，比如在1995-1996年台海危機期間，美軍以「自越南戰爭以來最大規模的武力展示」作為對解放軍軍演的回應，派遣多艘軍艦，包括「獨立」號、「尼米茲」號兩艘航母駛往台海附近。時任美國國防部長佩里（William J. Perry）稱：「北京應該知道，西太平洋最強大的軍事大國就是美國。」

但是此次，美國為什麼沒有派遣航母前往台灣海峽？

拜登就任以來，美國軍艦已多次通過台海，引發中國國防部與解放軍東部戰區的強烈抗議。（美國第七艦隊官網）

美軍此次派遣的兩艘巡航艦常年駐紮在駐日美國海軍司令部所在地橫須賀，橫須賀也是美國海軍第七艦隊司令部所在地，有重兵常態化部署於此。目前，以橫須賀基地作為母港的大型水面艦艇主要包括：尼米茲級航空母艦1艘、藍嶺級兩棲指揮艦1艘、提康德羅加級導彈巡洋艦3艘、阿利·伯克級導彈驅逐艦8艘。

此次巡航台灣海峽的兩艘「切斯勞維爾」號和「安提坦」號巡航艦是常駐橫須賀三艘提康德羅加級導彈巡洋艦中的兩艘。還有一艘夏洛號巡洋艦。

提康德羅加級導彈巡洋艦是美國海軍現役唯一一型巡洋艦，也是世界上第一種裝備「宙斯盾」綜合水面作戰系統的大型戰艦。不過這些巡航艦的服役時間已經非常久遠。安提坦號、切斯勞維爾號、夏洛號服役的時間分別為1987年6月、1989年11月、1992年7月，至今均已服役30年左右。

為什麼美軍沒有選擇派航母穿越台海，而是派了兩艘服役超過30年的老舊巡洋艦穿越台海？解放軍圍台軍演將大國重器輪番展演一番後，為什麼美軍沒有祭出更強大的可以穩定周邊盟友軍心的殺器？

首先必須承認，解放軍前不久在演習中釋放的軍事實力足以讓美國震撼。美國寄希望於派一艘兩艘航母就能將中國嚇退的時代已經一去不復返了。如今，解放軍的多種反艦導彈、防空導彈可覆蓋台灣海峽的海域、空域，甚至火箭炮都能覆蓋台灣海峽。

美軍兩艘巡航艦穿越台海當天，解放軍23架次戰機持續在台海周邊活動，其中有10架次穿越了所謂的「海峽中線」及其延伸線進入「西南空域」。解放軍東部戰區發言人施毅發表聲明，稱解放軍對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁的準備。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，8月4日下午，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。圖為央視製作的示意圖。（截圖自「央視軍事」影片）

這是中國實力進步帶來的變化。美國不敢輕舉妄動，這已經是事實。

其次，拜登政府內部的優先事項是中期選舉。降低通貨膨脹挽救經濟是拜登政府必須考慮的。

原本中美可能就取消關稅達成一些共識，但佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣讓一切變得複雜化，拜登政府不敢撤銷備受關注的對華關稅。中美兩國26日宣佈簽署審計監管合作協議，將允許美國監管機構對中國大陸和香港的審計機構進行檢查和調查，包括檢查上市公司的審計底稿。此舉可以緩解中國公司從美國證券交易所退市潮，對於阻止中美進一步脱鈎意義重大。這是中美關係已經跌入谷底的情況下，中美邁出的艱難的合作步伐。

拜登並不希望俄烏衝突持續膠着，國內經濟面臨衰退風險，同共和黨的鬥爭日趨白熱化的當下繼續惡化同中國的關係。因此採取了派出巡航艦這一既能夠宣示立場又不至於過度刺激中國之舉。

第三，美軍此番沒有派遣航母，不代表美國已經丟失了在台海的影響力。中國實力上升是事實，但中美互相忌憚的格局並不代表中國完全佔優。美軍仍然是大陸統一台灣的最主要外部障礙。美國的對華態度有一定的權宜性。在需要轟轟烈烈挑釁中國時，美國自然會派航母前往台灣海峽。