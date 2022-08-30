巴基斯坦水災道路受損阻礙救援工作　習近平致電巴總統慰問

巴基斯坦水災已造成至少1,136人死亡，主要道路受到破壞，阻礙軍方救援工作，當地民眾愈來愈擔心因異常降雨造成的毀滅性洪水，導致他們與外界隔絕。中國國家主席習近平8月29日致電巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi），就當地的嚴重洪災表示慰問。



南部俾路支省（Balochistan）首席部長Mir Abdul Qudoos Bizenjo表示，需要聯邦政府立即提供更多支援：「我們正面臨缺乏財政資源、帳篷，以及其他救災物資和連接問題，因為所有主要高速公路都遭到嚴重破壞……阻礙我們的救災工作。」

氣候部長雷曼 （Sherry Rehman）說：「到處都是一片汪洋，沒有乾地可以抽走洪水。這是難以想像的危機。」全國三分之一土地已被歷史性洪水完全淹沒，一旦應急小組進入許多被切斷的社區，預計死亡數字將大幅增加。

規劃部長伊克巴爾 （Ahsan Iqbal） 表示，估計初步經濟損失可能至少達100億美元。

新華社報道，習近平29日致電巴基斯坦總統阿爾維表示慰問，稱中國和巴基斯坦長期以來患難與共、守望相助，並肩應對自然災害等重大挑戰。此次洪災發生後，中國已第一時間作出響應，將繼續向巴方提供急需幫助，支持巴方開展救災工作。中國國務院總理李克強29日亦向巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）致慰問電。

國際貨幣基金組織（IMF）29日發表聲明稱，其執行董事會恢復對巴基斯坦的擴展基金（EFF）計劃，完成對巴基斯坦的第七次和第八次經濟審查，批准向巴基斯坦提供11.7億美元資金。

這筆錢是2019年政府救助貸款的一部分，基於巴基斯坦正遭受歷史性洪災，IMF此次發放的救助資金可謂「救命錢」。