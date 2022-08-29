巴基斯坦水災死亡人數過千　豪華酒店遭洪水秒沖垮影片熱傳

季風帶來的暴雨在巴基斯坦引發水災，自6月開始已經造成上千人死亡。約17萬棟房屋倒塌損毀，超過3千萬人受到影響。近日有棟豪華旅館甚至遭到洪水瞬間沖垮，在場民眾也記錄下令人怵目驚心的畫面。



綜合外媒報道，巴基斯坦的季風降雨通常自7月開始，今年卻從6月就不斷下暴雨。巴基斯坦國家災難管理局（National Disaster Management Authority, NDMA），於28日宣布，這場暴雨從6月開始已經造成1033人死亡。暴雨引發的洪水導致157座橋梁毀壞、17萬棟房屋倒塌受損，超過3000萬人受到影響。

位在喀拉姆（Kalam）、擁有150間房的豪華旅店「新蜜月飯店」（New Honeymoon Hotel），26日也在這場洪水中倒塌。從社群媒體上的影片顯示，不過短短幾秒，猛烈的洪水就迅速沖垮飯店的結構，屋頂和窗戶全都滑入猛烈的洪水中（點擊放大瀏覽）：

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本來待在周遭的民眾，見狀也迅速逃離現場。幸好飯店內的旅客和員工，於24日就聽從政府指示進行疏散，這起意外沒有造成任何傷亡。

聯合國於25日表示，為了因應這場水災，已經撥款300萬美元（約2,340萬港元）給聯合國援助機構和巴基斯坦的合作夥伴。巴基斯坦氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）表示，目前最迫切的挑戰就是拯救生命，為流離失所的人們安排帳篷和食物。

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