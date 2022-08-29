健力士世界紀錄最短扶手電梯在日本這裏　僅83.4cm高5級搭乘需8秒

在賣場、大眾交通系統、公眾場合，相信大家都有過搭乘扶手電梯的經驗，省力又方便。而長的扶手電梯，一兩層樓高的、應該也不難看到，這裏要介紹的，是被列入健力士紀錄的世界最短扶手電梯。



扶手電梯能夠多短？答案是83.4公分，只有5階，搭乘時間僅8秒。而它就位在日本神奈川縣川崎市川崎車站的地下街賣場。

世界最短手扶梯，吸引不少人朝聖。(圖 / 翻攝 神奈川縣川崎市川崎區 官網 )

扶手電梯是在1989年10月打造完成的，而在這之前的86年，一開始透過車站周邊的改造計劃升級，相鄰的商業設施地下通道要打通，但因為兩邊高度不同，於是設計出一段連接兩方的扶手電梯。

沒想到在建造時發現工程處下方有一片橫樑，雖然工程一度斷念，改成樓梯，但基於服務消費者的立場，賣場仍將一部分打造成扶手電梯，沒想到這少見的超短扶手電梯，反倒成了熱門景點。

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負責管理保養的Hitachi Building Systems Co., Ltd表示，過去從未打造過類似規格的設備，由於扶手電梯內部包括安全系統在內的精密儀器，都有製造上的限制跟難度，最短扶手電梯在技術上應該已經是極限了。

其實這樣的設計，乍看會讓人感覺多餘，很多人認為直接走樓梯不就得了，裝一座僅有5階的扶手電梯根本多此一舉。不過賣場方突發奇想，發起一波波宣傳，先是在89年10月完工後，向健力士世界紀錄提出申請，91年正式被認證「世界最短扶手電梯」。緊接着賣場又發起命名活動，募集了大約1500件，最後「PETIT ESCALATOR」雀屏中選。

連外國遊客都跑來朝聖，「世界最短扶手電梯」儼然成了川崎的熱門景點。

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