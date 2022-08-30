歐盟今討論限制俄羅斯人簽證　成員國分歧大　料僅暫停便利協議

歐盟外長8月30日起一連兩天將齊集在布拉格（Prague）開會，討論議題包括是否限制向俄羅斯人發放簽證。部份國家倡議禁止俄羅斯旅客入境，但此在成員國之間立場分歧巨大，英媒引述歐盟外交官稱，成員國外長或轉為原則上同意暫停與俄的簽證便利化協議。



歐盟與俄羅斯2007年簽訂簽證便利化協議，報道引述不具名的歐盟外交官稱，若暫停便利協議，意味俄羅斯人將要為歐盟簽證支付80歐元，而不是目前的35歐元，而且會有更冗長的程序。

該名外交官稱，這次歐盟官員會議很可能不會通過納入簽證的擴大制裁協議，但他指暫停便利協議將是第一步，未來將討論如何在制裁內包括簽證議題。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利8月18日與塞爾維亞總統武契奇及科索沃總理庫爾蒂會談後發表講話（AP）

政治新聞網站Politico歐洲版報道，東歐國家倡議對莫斯科採取更強硬的立場，禁止俄公民入境歐盟，德國、法國對此反對，估計官員最後將只會達成一項政治協議，即減慢俄羅斯公民申請簽證的程序，並使費用更昂貴。

愛沙尼亞之前在8月11日宣布，已對逾5萬名獲發簽證的俄羅斯民眾關閉邊境，成為第一個採取這類行動的歐盟國家。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月28日曾表示，本周舉行的歐盟外長會不太可能一致支持針對俄羅斯的簽證禁令，他又指「不認為切斷與俄羅斯平民的關係會有幫助」。