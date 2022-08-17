愛沙尼亞禁俄公民入境成歐盟國家首例後　開始移除蘇聯時期紀念碑

繼禁止逾5萬名已獲發簽證的俄羅斯民眾入境後，波羅的海國家愛沙尼亞（Estonia）8月16日宣布決定拆除蘇聯時期的戰爭紀念碑。



根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR），政府已決定從第三大城市納爾瓦（Narva）的公共區域移除一座紀念蘇聯士兵的戰爭紀念碑，並把它送到塔林（Tallinn）北部的戰爭博物館。納爾瓦和塔林都是俄語城市，但前者直接與俄羅斯接壤。

納爾瓦市議會15日決定拆除這部作為紀念碑的蘇聯T-34坦克後，有民眾聚集在它附近，反對這項拆除計劃。除此之外，愛沙尼亞政府16日還宣布，共7個蘇聯時期的戰爭紀念碑會被拆除。

總理卡拉斯（Kaja Kallas）認為這座紀念碑對公共秩序構成威脅，應該拆除。她16日在聲明中稱，愛沙尼亞不會給俄羅斯機會利用過去來破壞愛沙尼亞的和平，不想給俄羅斯打開舊傷口的機會。

愛沙尼亞拆蘇聯時代紀念碑：圖為8月16日，一部起重機在塔林軍事博物館卸下蘇聯T-34 坦克。（AP）

她還指，此舉是對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，因為「無人希望我們好戰且敵對的鄰居見到我們家的緊張局勢。」

愛沙尼亞禁逾5萬有簽證的俄公民入境

歐洲對俄關閉空域以來，許多俄羅斯人改為先入境波羅的海國家和芬蘭，再透過申根（Schengen）簽證飛往其他歐洲地區。申根簽證允許在90天內穿梭26國、無邊境管控的申根地區。

愛沙尼亞外交部長雷恩薩盧（Urmas Reinsalu）告訴英媒，政府正考慮對所有俄羅斯人全面關閉愛俄邊境，「我們將制裁所有目前有效的申根簽證，部分人道、家庭相關個案除外」。

報道指，愛沙尼亞已對逾5萬名獲發簽證的俄羅斯民眾關閉邊境，成為第一個採取這類行動的歐盟國家，這讓俄羅斯一般民眾更難入境歐盟。