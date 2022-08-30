伊拉克示威升至30死400傷　什葉派領袖籲支持者撤離

伊拉克什葉派領袖薩德爾（Muqtada Al-Sadr）宣布退出政壇後，大批支持者8月29日起在巴格達「綠區」示威，事件演變成衝突，造成至少30人死亡、400人受傷，薩德爾8月30日發表講話，呼籲支持者撤離「綠區」。



「綠區」現為伊拉克政府大樓與外國使館的所在地，30日有薩德爾的支持者向「綠區」發射火箭推進榴彈（rocket-propelled grenades）。支持者與伊拉克安全部隊、親伊朗的民兵發生衝突，現場響起槍聲、火箭彈發射聲等。

薩德爾30日在電視講話中稱，這次不是革命，呼籲支持者撤離。

伊拉克示威：2022年8月30日，有伊拉克民眾在聖城納傑夫（Najaf）抬着親友的棺木，死者在與安全部隊衝突時喪生（AP）

伊拉克政府自2021年10月陷入無法組閣的困局，薩德爾領導的「薩德爾運動」雖然是國會最大黨，但一直無法受制於反對派的否決權力，新政府遲遲未能成立，在最新的衝突事件發生前，當地已出現持續1個月的示威，薩德爾在8月29日突然宣布退休，更是引發支持者的行動升級。

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中國駐伊拉克大使館29日發布提醒在伊中國公民和機構加強安全防範的通知，稱伊拉克當前安全形勢仍複雜嚴峻，如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐伊拉克使館聯繫。