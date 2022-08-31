巴基斯坦水災｜首批援助人道主義物資運抵　總理感謝中國

一架載有人道主義物資的中國空軍運—20運輸機8月30日下午飛抵巴基斯坦南部城市卡拉奇（Karachi）。



根據新華社，巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）30日在首都伊斯蘭堡總理府舉行的記者會上稱，巴方感謝中國為巴提供抗洪救災援助物資。

▼夏巴茲・謝里夫還在Twitter感謝中國國家主席習近平和總理李克強▼

I thank H.E. President Xi Jinping & H.E. Premier Li Keqiang for the financial assistance to flood-affected people of Pakistan. This flood is like no other in terms of its intensity & spread. China 🇨🇳 has been there for us at the most difficult times & we greatly value its support — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 30, 2022

自6月中旬以來，季風帶來的暴雨在巴基斯坦引發水災，迄今逾1,160人死亡。新華社30日報道，中國援巴人道主義物資這天運抵巴基斯坦。

中國駐巴基斯坦大使農融在卡拉奇真納國際機場（Jinnah International Airport）舉行的交接儀式上致辭，說中巴兩國是患難與共的真朋友，同甘共苦的好兄弟，兩國有守望相助、攜手面對困難的傳統。

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農融還稱，這批救災物資運抵後，中方還將繼續為巴方提供援助，支持巴災後重建工作。

巴基斯坦電力部長達斯特吉爾汗（Khurram Dastgir Khan）表示，中國是此次巴基斯坦受災後首批向巴提供援助的國家，充分體現兩國人民世代友好的鐵桿情誼。

中國家國際發展合作署地區一司副司長鄭願東30日接受新華社記者採訪時說，30日和31日，中國空軍派遣2架運-20飛機，共飛行4次，把災區最急需的首批3,000頂帳篷運送至巴基斯坦，用於安置災民。

鄭願東還說，中方將根據災情和巴方需要，儘快將剩餘2.2萬頂帳篷和其他物資運至災區。