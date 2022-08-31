英國通脹飆升創40年高位　老人家最受影響　英媒：部份擬重返就業

英國通貨膨脹持續高溫，7月消費物價指數（CPI）按年升10.1%。當地長者成為最受影響的一群，不少人依靠國家養老金過活，如今高通脹之下，他們面對更大的生活壓力，據外媒指，部份老人更為此重投職場。



在年齡達到66歲、符合領取國家養老金的英國人中，調查顯示約44%受訪者主要靠養老金過活，當中最多人領取的是基本養老金，即每周141.85英鎊（約1,296港元）或每年7,400英鎊（約6.7萬港元），但在通貨膨脹下，這班長者正在想辦法節省開支。

居住在英格蘭南部牛津郡的長者Yvonne DeBurgo向美國有線新聞網絡稱，除了購買食品雜貨的開支急升近倍，能源價格的上脹，也令她對冬天的能源帳單感到憂慮。

據英國機構老年扶助中心（Centre for Ageing Better）統計，在通脹危機前，已約有2百萬名領取養老金者活在貧困中。當地組織擔心在這次危機下，會有更多人陷入困境。

英媒《獨立報》7月25日曾報道，部份長者為了應對這場生活危機，開始重返就業或找工作，根據官方數字，過去一年有約11.6萬人重返工作崗位或開始搵工，其中一半是達到退休年齡的男士。