佩洛西訪台後　美國2海軍艦艇首次通過台灣海峽

美國第七艦隊8月27日（香港時間8月28日）證實，美國海軍「錢瑟勒斯維爾號」（Chancellorsville）和「安蒂塔姆號」（Antietam）正穿過台灣海峽。



英媒27日引述美國3名官員稱，美國海軍這次行動是由美國海軍「錢瑟勒斯維爾號」和「安蒂塔姆號」執行，目前行動仍在進行中。

報道指，這2艘艦艇正通過台灣海峽的國際水域，這是自美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣、美國與中國緊張局勢升級以來首次。

第七艦隊其後發聲明證實這一消息。

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g — 7th Fleet (@US7thFleet) August 28, 2022

台媒4月7日引述消息報道，佩洛西將率團訪問亞洲並預定10日抵台。中國當時已就佩洛西擬訪台提出嚴正交涉，又警告後果由美方負責。佩洛西辦公室同日宣布，佩洛西確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），訪問亞洲計劃遭推遲。

儘管佩洛西未有重提何時重啟訪問亞洲，但中方多次要求佩洛西取消訪台計劃。美國總統拜登（Joe Biden）7月20日也說，軍方認為佩洛西現時訪問台灣並非好主意。

佩洛西事前未有詳細公布其前往印太地區進行訪問的行程，出發前的聲明也僅稱將到訪日本、韓國、新加坡和馬來西亞，未有列明會前往台灣。最終她先前往新加坡和馬來西亞，然後在台灣過夜，最後再訪問韓國和日本。

佩洛西8月2日至3日訪問台灣後，中國解放軍隨後於8月4日起一連7天在台灣周邊海、空域展開實彈演習。