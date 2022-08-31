俄羅斯「東方-2022」軍演正式開始　中國派兩千多兵力參與

由俄羅斯主辦的「東方-2022」軍演9月1日起在俄羅斯東部軍區舉行，中國、印度等國參與，新華社報道，中國參演兵力2000多人，各型車輛300多台。



報道指，「東方-2022」演習8月31日上午在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場開幕，俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov）宣布演習開始，隨後各國參演部隊指揮員致辭，並舉行分列式。

↓俄羅斯國防部8月29日發布影片稱外國軍隊已抵達謝爾蓋耶夫斯基訓練場↓

+ 4

新華社的報道又稱，這次演習旨在加強軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強共同應對多種安全威脅的能力，演習共分兵力集結部署、聯合戰役籌劃、聯合戰役實施、組織兵力回撤4個階段展開，參演各國軍隊共同組建導演部和聯合戰役指揮機構。

中方參演部隊主要由北部戰區所屬陸軍、海軍和空軍部隊組成，參演兵力2000多人，各型車輛300多台，固定翼飛機和直升機21架，艦船3艘。

這次軍演共有俄羅斯、中國、印度、白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、塔吉克（Tajikistan）和蒙古國等13個國家參與。