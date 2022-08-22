兩大陣營軍演｜漆黑-2022登場東方-2022在即　「這」國家左右逢源

在澳洲舉行的17國聯合軍演漆黑（Pitch Black）8月19日至9月7日登場，在俄羅斯舉行的東方（Vostok）演習則8月30日至9月5日展開。全球兩大陣營先後舉行軍演，對於印度一邊與美國軍演一邊又和中俄軍演，華府坦言，它不可能一夜之間「脫俄」。



漆黑-2022

根據澳洲國防部，由澳洲軍方主辦的空軍聯合演習漆黑主要在北方領土的達爾文（Darwin）及廷德爾（Tindal）空軍基地展開。

除澳洲外，法國、德國、加拿大、印尼、印度、日本、馬來西亞、新西蘭、新加坡、泰國、美國、英國、韓國、阿聯酋、菲律賓和荷蘭也參加這場2年一度的大規模軍演，其中日、韓、德空軍今年皆為首度參與。

東方-2022

由俄羅斯主辦的東方-2022戰略演習則在俄羅斯東部軍區的13個訓練場舉行，有俄羅斯、中國、印度、白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、塔吉克（Tajikistan）和蒙古國參與。

當談及印度參加東方-2022，美國務院發言人普賴斯（Ned Price）17日稱，美方認識到世上某些國家與俄羅斯存在長期的安全關係，要改變一個國家的外交政策、安全機制或國防採購，並非一夜之間能做到的事，美方認為這是一項長期挑戰。

In Pictures | Indian Air Force contingent at Ex #PitchBlack22, operating from Darwin, Australia.



The multi national exercise commenced on 19 August 22.@IAF_MCC pic.twitter.com/75p74UuZp9 — DD India (@DDIndialive) August 21, 2022

德法戰機參與印太軍演 分析：認清中國更具威脅

印度新德里的政策研究中心（Centre for Policy Research）研究人員喬杜里（Angshuman Choudhury）19日在英國《外交家》（The Diplomat）刊文稱，儘管並非首次，德法空軍在俄羅斯入侵烏克蘭期間與美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後參與印太軍演，其理由有2點。

第1點，這反映出某些歐洲國家愈來愈關注中國在印度洋與太平洋交匯處日益崛起的戰略影響力。歐洲的評估報告開始認清中國是比俄羅斯更大的威脅，他們沒有錯，因為北京在經濟與政治上的影響力遠勝於莫斯科是明顯的事實。

第2點，漆黑聯合軍演正值北京因佩洛西及聯邦參議員馬基（Ed Markey）分別率團訪台而動怒，這些部署或被中國解讀為非必要的挑釁，無論德國如何小心避開南海，如果北京必須生氣，還是會生氣。