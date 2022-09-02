英國保守黨魁選舉　卓慧思與辛偉誠的政綱有何分別？

英國保守黨黨魁選舉將於9月5日舉行，外相卓慧思（Liz Truss）與前財相辛偉誠（Rishi Sunak）將在當日決一高下，誰能成功當選，將能取代約翰遜（Boris Johnson）成為英國新首相。

以下是兩人的政網，由能源，稅務到移民等政策的類同與分別。



能源政策

● 卓慧思8月31日稱，若她成為首相，政府可排除實施能源配給措施的可能性。她說會立即提供支援，以確保民眾冬天時不會面臨負擔不起的能源費用。

● 辛偉誠8月31日提及能源配給措施時表示，英國不應排除任何事情。

卓慧思：圖為2022年8月23日，英國外交大臣卓慧思在伯明翰向保守黨成員發表講話。（AP）

稅務政策

● 卓慧思承諾從上任後的第一天開始減稅，包括取消上調國民保險薪資稅稅率及股息稅率，以及原定計劃於2023年實施的公司稅上調。她稱會取消綠色能源稅、以及引進「全脂自由港」（Full-fat freeports）來幫助企業。

● 卓慧思表示，她不會對能源商加徵暴利稅，也不會向民眾徵收新稅。

● 辛偉誠不願承諾過多的減稅，但已承諾在2023年降低商業稅率，再減低個人稅項。他承諾取消家庭能源賬單的增值稅（VAT）1年，以應對生活成本上漲的問題。他稱會在2029年前，將基本入息税率削減20%。

● 辛偉誠擔任財相時，支持對能源商徵收暴利稅，令政府可獲取資金、向國內家庭提供支援。

辛偉誠：圖為2022年7月9日，英國前財相辛偉誠步出他位於倫敦的住所。（Getty）

移民政策

● 卓慧思支持英國與盧旺達達成的協議，將部份嘗試進入英國的難民送往盧旺達。她說會與其他國家合作引入類似的計劃。

● 卓慧思希望將邊境部隊的人數增加20%，並加強《權利法案》（UK Bill of Rights，暫譯），以對非法移民採取更強硬的措施。

● 辛偉誠支持政府與盧旺達達成的協議，將部份嘗試進入英國的難民送往盧旺達，他稱會盡一切努力來實施這措施。他支持限制難民人數。

蘇格蘭議題

● 卓慧思排除批准蘇格蘭舉行第二次獨立公投的可能性。

● 辛偉誠形容，蘇格蘭第二次獨立公投是在最糟糕的時刻出現的錯誤優先事項。