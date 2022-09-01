戈爾巴喬夫逝世｜普京不出席9月3日喪禮　今向棺木獻花

前蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）8月30日因病離世，終年91歲。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）9月1日到訪醫院，向戈爾巴喬夫的棺木獻花，他不會出席9月3日的葬禮。



克里姆林宮1日表示，普京當天赴加里寧格勒州（Kaliningrad）前，順路到了中央臨床醫院，向戈爾巴喬夫告別，並向棺木獻花。據俄方發布的影片顯示，普京向戈爾巴喬夫的遺體微微鞠躬行禮。

Путин простился с Горбачевым: положив букет бордовых роз, он несколько минут постоял около гроба и поклонился. pic.twitter.com/RfARPjqakq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 1, 2022

無暇出席葬禮

戈爾巴喬夫的葬禮將於9月3日舉行，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京當天因工作行程而無法前往。

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戈爾巴喬夫基金會發言人波利亞科夫（Vladimir Polyakov）向塔斯社稱，戈爾巴喬夫的遺體會在莫斯科的新聖女公墓（Novodevichy Cemetery）下葬。來自他家庭的消息人士較早時透露，戈爾巴喬夫會安葬於1999年離世的妻子賴莎（Raisa）旁邊。