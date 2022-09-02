波蘭擬向德國就二戰索償逾萬億美元　卡欽斯基：可能再增加

波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）在二戰爆發83周年紀念活動，報告指二戰期間納粹德國入侵波蘭造成的損失，高達6.2萬億萬億茲羅提（約合 1.32 萬億美元）的損失，並指將向德國索償。



波蘭執政法律與正義黨（PiS）黨魁兼副總理卡欽斯基在出席紀念儀式時表示，保守估算納粹德國在二戰時入侵與佔波蘭時，造成了6.2萬億萬億茲羅提的損失。這數字相當於目前德國GDP的三分之一，或二戰時期全球總合GDP的六分之一。

卡欽斯基表示，這數字僅為保守計算，相信金額還會再增加。他表示波蘭已決定採取下一步行動，與德國磋商賠償事宜。他形容索賠之路漫長困難，但相信終會成功，又稱德國經濟足以負擔。

圖為9月1日，波蘭副總理卡欽斯基出席二戰爆發83周年紀念活動。（AP）

納粹德國在1939年9月1日入侵波蘭，被視為是二戰的開始。大約600萬波蘭人，包括大約300萬波蘭猶太人在戰爭中喪生，華沙在1944年搶在蘇聯攻擊波蘭時起義，卻遭到納粹德國的強力鎮壓，華沙幾乎被夷為平地，大約20萬名平民喪生。

戰後在蘇聯的壓力下，波蘭宣布了放棄二戰向東德的索償。而在戰後東西德統一後，經雙方協議下設立波德和解基金會，處理賠償問題。德國政府負責波德合作協議官員涅坦（Dietmar Nietan）發表聲明，稱9月1日是德國充滿罪惡及恥辱的一天，但所有賠償問題都已在先前的協議中得到解決，示意波蘭再要求賠償將損害雙方關係。

自 PiS 上台以來，波蘭對二戰歷史的處理充滿爭議，與以色列、德國和其他國家就二戰問題發生法律衝突，例如阻止猶太家庭試圖收回大屠殺期間沒收的財產，以及禁止提及一些波蘭人提及參與大屠殺等。波蘭反對黨批評PiS索償目的只是在為爭取國內民眾的支持，強調波蘭需與德國建立良好關係。