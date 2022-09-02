拜登因何「炮轟」特朗普？攻擊讓共和黨難受｜新聞背後

美國總統拜登（Joe Biden）近日接連向特朗普（Donald Trump）及其支持者發炮，稱「讓美國再次偉大」（MAGA）為「半法西斯主義」，批評特朗普及其MAGA主義者破壞美國民主，令美國倒退，為何拜登要在此時對特朗普發起攻擊？這對即將到來的11月中期大選能起什麼樣的作用？



拜登一直用愈來愈激烈的言辭攻擊特朗普及其支持者，並以捍衛「國家的靈魂」形容美國的核心價值。

白宮表示，拜登會以美國的核心價值受威脅，作為其近日演說的主題。而這正好是美國目前發生的狀況，有民意調查發現，大多數的美國人會認為美國民主正處於危機之中，甚至有40%的人會認為美國將爆發內戰。

圖為9月1日，拜登在費城出席的演說中，批評特朗普MAGA主義讓美國倒退。（AP）

拜登在上星期於馬里蘭州的選舉活動上，說道：「這不是誇張，現在你需要以選票拯救民主。」「我們會成為一個團結、充滿希望、樂觀的國家，還是一個充滿憤怒、暴力、仇恨和分裂的國家。」

特朗普的聲音打亂共和黨方向

美國11月舉行中期選舉，但目前未能斷定選舉的結果。共和黨批評拜登造成通脹，但他們發現特朗普的出現讓他們處景變得困難。

共和黨民意調查分析師，北極星輿論研究公司（North Star Opinion Research）總裁艾爾斯（Whit Ayers）表示，這次中期選舉很不尋常：「我們從來沒有一位前總統到今天仍在否認現任總統是非法當選的。」

就在最近，特朗普還在其社交網題上宣傳要即時讓他復職，或重新舉行2020年選舉。部分獲特朗普支持的候選人甚至謊稱自己已贏得初選，要求支持者在11月大選中投票給他。

德克薩斯A&M大學傳播與新聞學院教授默西卡（Jennifer Mercieca）表示，拜登把這次選舉定義為比通貨膨脹更重要的事：「拜登把美國說成正陷入生存危機，特朗普成為國家的威脅，要國民捍衛美國價值。」

圖為7月26日，特朗普在華盛頓出席演講活動。特朗普今天仍在表示2020年大選被偷去。（AP）

一般而言，通脹往往比國家核心主義更為近身及具體，共和黨希望把通脹問題放在主軸，但特朗普經常成為新聞，共和黨的聲音遭特朗普蓋過。

民主黨的選舉策略似乎奏效，以民主黨人瑞恩（Pat Ryan）剛贏得了紐約州北部國會席位的特別選舉，這次勝選不是偶然。他在競選中，把墮胎權和特朗普連繫在一起，視最高法院現時共和黨佔優勢，推翻墮胎權判決的決定為其極端主義的一部分。

這次的選舉不僅吸引了民主黨支持者的投票，更引起了獨立人士的共嗚。