馬克龍：法國將堅持獨立外交　不欲歐洲成為美國「附庸夥伴」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月1日表示，法國將堅持獨立的外交政策，不做任何大國的附庸。

新華社9月1日引述馬克龍當天在巴黎舉行的法國駐外使節會議上說，當今世界正經歷深刻和長期變革。法國有盟友與田夥伴，與美國有價值觀共識，但法國始終堅持獨立的外交政策。法國不會選邊站隊，更不會做任何大國的附庸。法國和歐洲必須確保「地緣政治獨立性」，不能被迫選擇，而應保持行動自由。

馬克龍說，國際局勢動蕩之際，法國將致力於發揮平衡作用。法國還將努力提升歐洲國家在北約的地位，使歐洲不至成為美國的「附庸夥伴」。

談及烏克蘭局勢，馬克龍表示將繼續與俄羅斯對話，同時與盟友保持一致。法國也將繼續援助烏克蘭，但不會直接參與其中。

在歐洲建設方面，馬克龍重申應加強歐洲防務能力，建設更加獨立、開放、強大的歐洲，通過團結和協調的行動共同應對危機。他對德國總理朔爾茨日前就歐盟擴容和改革的講話表示歡迎。

朔爾茨8月29日在捷克首都布拉格發表演講時說，他支持烏克蘭、摩爾多瓦等國加入歐盟；隨着未來歐盟擴容，歐盟應改革「一致同意」決策方式，逐步過渡為」特定多數同意」，以利成員國就重要事務協調立場。