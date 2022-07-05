馬克龍改組法國政府內閣　多名高官留任　反對派或提不信任投票

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月4日公布改組政府內閣後的新閣員名單，多名主要官員留任。國民議會反對派領袖、極左翼「不屈服的法國」黨團（La France insoumise）主席帕諾（Mathilde Panot）稱，如政府不發起對新政府內閣的信任投票，反對派會於6日發起不信任投票。



涉及性侵指控的團結部長阿巴德（Damien Abad）離任，法國紅十字會會長孔貝（Jean-Christophe Combe）接任團結部長。前衞生部長韋朗（Olivier Veran）出任政府發言人。急症科醫生布朗（François Braun）出任衞生部長。

馬克龍呼籲新內閣成員堅持下去，稱反對派拒絕加入聯合政府。

執政聯盟未能在國民議會中取得多數席位。韋朗表示，總理博爾內（Élisabeth Borne）6日發表施政演說時，不會發起對新政府內閣的信任投票。這與傳統做法背道而馳，更突顯現時少數派政府的脆弱性，因政府每次推出法案都需要與反對黨談判以尋求支持。

法蘭西24電視台（France 24）4日稱，多名內閣主要官員留任顯示新政府的政策沒變化，反對派因此批評政府對民意充耳不聞。反對派領袖帕諾指，他們或會於6日對新政府內閣發起不信任投票。

報道指，如反對派希望不信任投票獲通過，須取得所有左翼議員、保守反對派議員、以及極右翼議員的支持，但他們現階段不太可能做到此事。