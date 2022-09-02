阿根廷副總統克里斯蒂娜險遇刺　疑犯被捕

阿根廷警方9月1日拘捕一名男子，他涉嫌企圖行刺副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）。



El momento exacto del atentado frustrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner @CFKArgentina. Créditos al autor. #Argentina pic.twitter.com/mN5wOK2i4L — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) September 2, 2022

克里斯蒂娜9月1日在位於布宜諾斯艾利斯住所外被大批支持者包圍時，期間一中年男子從人群中伸出手，將手槍瞄準她，現場影片顯示，手槍幾乎碰到她臉部。

當眾行刑式抵頭開槍 全因槍枝啞火奇蹟保命 點擊放大瀏覽影片截圖：

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克里斯蒂娜隨即躲開，所幸身旁保鑣反應及時，以及槍枝啞火才得以逃過一劫。

現年69歲的克里斯蒂娜2007年至2015年出任阿根廷總統，檢方近日指控她任內涉嫌貪污和挪用公款，要求法院判處她入獄12年。她的支持者連日在她住所外聚集聲援，並與到場抗議人士一度發生衝突。