自稱傲慢八婆　阿根廷副總統克里斯蒂娜逃過死劫　或將否極泰來？

在阿根廷政壇經歷大上大落的阿根廷副總統克里斯蒂娜9月1日遇刺，一名槍手9月1日混入支持者中，幾乎將她一槍斃命。所幸她的保鑣反應及時，以及疑兇所持手槍啞火，否認她可能會像7月8日遇刺身亡的前日揆安倍晉三，在政壇永遠「行人止步」。



當眾行刑式抵頭開槍 全因槍枝啞火奇蹟保命 點擊放大瀏覽影片截圖：

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「如果有人問我今天想對你說些甚麼，我想說，我會再次幫你實現你想做的事。我很想你，我的朋友。」曾任阿根廷總統的克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）某日在Twitter向亡夫留下這番話。



她與亡夫基什內爾（Nestor Kirchner）在當地民眾心中佔重要位置：一對先後擔任總統的左翼民粹主義夫婦。



這日對她來說可謂百感交集。2010年10月27日在任總統期間，基什內爾突然心臟病發離世；九年後，她卻在這日成功回歸政壇。這位政壇女強人的話語間，感性之餘亦展現出她的執着，發誓要延續二人理念，並光復他們信奉的「貝隆主義」。

阿根廷：1998年，費爾南德斯迎來一個關鍵時刻，全因他結識時任聖克魯斯省（Santa Cruz）省長的基什內爾（Nestor Kirchner）及其妻子克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）。圖為這對夫妻，他們日後分別成為阿根廷總統。（Getty Images）

昂首上台低頭下台，相信是令從政者最難過的事。2015年，身陷貪污等指控的克里斯蒂娜在一片爭議聲中完成任期，不少人相信她的政治生涯已完，怎料闊別四年她竟然捲土重來。

2019年4月她在出版回憶錄《Sinceramente》中，自稱「傲慢的八婆，專政的民粹主義者」，又斥對手會盡一切可能把她打倒，但她不會屈服。連翻放狠話為重回政壇鋪路，最後助左翼勝出，就任副總統。

外界視之為「貝隆主義」（Peronism）借屍還魂；對不服輸的克里斯蒂娜來說，這是一次復仇，以證明她與基什內爾的信念是行得通。

2003年夫婦倆合照。（AP）

學長拜倒裙下

克里斯蒂娜生於布宜諾斯艾利斯個一基層家庭，出身似乎平平無奇的她，卻在父母薰陶下自小對政治充滿興趣，尤其是阿根廷的左翼思潮。

她的強悍，自學生時期已展現無遺，配上了得的口才及出色時尚品味，連學長亦拜倒在她石榴裙下，展開童話般的浪漫邂逅情節，再閃婚結為夫妻。這就是她的魅力。

1970年，她考進拉普拉塔國立大學修讀法律，大學期間展現過人口才，喜歡與男同學辯論政治，令學長基什內爾為之傾倒。

二人的左翼思想及一拍即合，相識6個月後便在1975年結婚。一年後，基什內爾畢業成為律師，而仍是學生的克里斯蒂娜，則懷有她們的第一胎。

不做第一夫人，要做「第一公民」

貝隆主義（又稱「正義主義」，Justicialism）是阿根廷正義黨創辦人、強人總統胡安．貝隆（Juan Perón）提出的政治理念，以「第三立場」自居，作風介乎於專制和民粹之間。

簡而言之，貝隆主義就是以國家復興、民族解放和中央集權為主軸，再將資源分配向工人階級傾斜，以達至體察貧苦人民。反對者就視之為中央集權與民粹主義的代名詞。

克里斯蒂娜曾形容，基什內爾是「一生中最重要伴侶」。的確，二人無論是感情，或是政治上，都互相扶持，互補不足。2001年阿根廷爆發金融危機，比索貶值六成以上，國家陷入債務危機。2003年在阿根廷經濟危機的重要關頭，基什內爾當上總統，與克里斯蒂娜帶領國家重回貝隆主義。

克里斯蒂娜在內是總統的賢內助，在外就以國會議員身份演說，並擁護丈夫。她曾表示，不喜歡被稱為「第一夫人」，取而代之的是希望被叫「第一公民」。

基什內爾「鐵腕」干預市場經濟的方式，成功穩定阿根廷經濟，帶領國家走出低谷。不少人都認為，他背後的女人克莉絲蒂娜功不可沒。

圖為阿根廷布宜諾斯艾利斯，Puerta 8小社區裏一個殘舊的貝隆夫人雕像。（Rodrigo Abd／美聯社）

現代版貝隆夫人

「第一夫人」也好，「第一公民」也好，克莉絲蒂娜充分展現出她的口才及魅力，加上同情底下層的形象，她不但受諸多仰慕者推崇，更被視為現代版「阿根廷國母」貝隆夫人。

在這個聲勢下，克莉絲蒂娜2007年參選總統，並成功接過基什內爾之位。兩夫婦崗位互換，繼續掌權。當時不少傳言指出，由於基什內爾因能源危機、通脹及公共工程腐敗等醜聞而聲望下降，所以這對夫婦計劃輪流做總統，避過只可連任一次的憲法規定。

克莉絲蒂娜當選後，作風比基什內爾更強硬。她任內不時以出色的演說鞏固國民支持，同時堅持實行經濟干預、管控外匯和資本市場，提高民眾福利。就在政途上迎來順境之時，克莉絲蒂娜卻面臨人生的重大挫折：「第一先生」基什內爾2010年突然心臟病發死亡。

一夜之間失去人生中最重要的伴侶，克莉絲蒂娜仍然撐下去。只是輪流做總統的大計無法再實現。她之後繼承亡夫位置擔任「正義黨」領袖，並在2011年的在選舉中以絕對優勢連任，執政到2015年。

「老巫婆」和「鬥雞眼」

外界對這對夫婦評價兩極，特別是對克莉絲蒂娜。她8年總統任期內被受貧苦大眾讚譽，推動性別平權也不遺餘力，並在2010年讓阿根廷成為南美洲第一個同志婚姻合法的國家。

外交方面她又幫助阿根廷爭取投資和發展機會，同時提升國際影響力。不過她比丈夫有更強悍的執政風格，並非人人「頂得順」。前烏拉圭總統穆希卡（José Mujica）更形容她是「老巫婆」。

穆希卡被稱為「全世界最窮的總統」，2013年他在一場新聞發布會上，悄悄與在旁的官員說：「這個老巫婆不比那個鬥雞眼男人好。」他當時並無注意到麥克風已經開啟，對話內容全被直播。外界相信，「老巫婆」是指克里斯蒂娜，「鬥雞眼」就是指生前有弱視的基什內爾。

布宜諾斯艾利斯大學歷史學教授卡薩雷托（Samanta Casareto）形容，克里斯蒂娜代表着捍衛整整一代人的社會權利，同時亦代表一名有能力的女人。

「貪污民粹主義者」

總結兩人十二年的管治，就是國有化、價格管制、外匯管制，以及大幅增加政府開支等政策。不過，2014年阿根廷遇上經濟形勢逆轉，通脹再回到接近40%的高位，政府又再走回債務違約一途。

光榮上台的克里斯蒂娜，一年後慘淡下台，她下台之時，阿根廷處於經濟崩潰邊緣，國際收支帳失衡，外匯儲備急速流失，以及通漲率飛升，民眾購買力大打折扣。

她更被指涉及連串貪瀆洗錢等案件，揮霍公共開支，導致國庫空虛。反對派更稱她為「貪污民粹主義者」。卸任後更一直官司纏身，任內涉嫌操縱外匯期貨市場、貪污、叛國等，被凍結6.33億美元資產。她一直否認這些指控，指是政治迫害。

貝隆主義執好執壞，完全取決於掌權者的權力運用。而在在克里斯蒂娜身上，在短暫繁榮的幻象背後，似乎又看到中央集權與民粹主義的禍害。

還是她自己說得對，是一名「專政及民粹主義者」。民眾應該懷疑克里斯蒂娜，還是貝隆主義？

阿根廷經濟問題：克里斯蒂娜在任總統時，大舉提高國家開支，被指加重政府負擔。（AP）

四年後回歸政壇

2015年12月馬克里總統，甫上任就推出一系列自由化改革，解除資本管制，放寬外匯及削減政府補貼，以縮減財政赤字，使阿根廷經濟2017年出現復蘇跡象。

結果殊途同歸，2018年5月，該國外匯市場劇烈震盪，比索大幅貶值，還是要再次伸手向國際貨幣基金組織（IMF）求助。這已是1958年來的第22次。

四年任期，阿根廷陷入經濟衰退、通脹飆升至55％，並新增300萬貧困人口。面對如此窘局，在野的費爾南德斯（Alberto Fernandez）於是夥拍克里斯蒂娜參選並取勝。

費爾南德斯屬溫和派，是基什內爾時期的內閣首席部長。他亦曾短暫効力克里斯蒂娜政府，但因不滿她的經濟主張而辭職。可以說，這是他們再次合作。

再證與丈夫的信念

就算克里斯蒂娜曾醜聞不斷，對阿根廷人來說，她關懷貧苦的形象一直根深蒂固。特別是面臨經濟窘局之時，民眾不但迫切求變，亦懷念基什內爾和克莉絲蒂娜在任時所採取的穩定經濟措施，以及社會福利政策。

在政壇打混多年的克里斯蒂娜同時充滿政治智慧，在捲土重來的同時選擇不競逐總統之位，而是讓立場較為溫和費爾南德斯上位。這不但消除外界對她渴望權力的疑慮，亦能減少關鍵中間派選民的反感，一定程度上彌合分歧、加強團結。

於是乎，二人首先通過第一關，被民眾肯定領導國家。國家的鐘擺，又被撥回「貝隆主義」的一端。這也是她再次證明自己與基什內爾信念的機會。

時至今日，「貝隆主義」仍留在很多阿根廷人心中。（Getty）

光復貝隆主義

首次以副手身份任職的克莉絲蒂娜，與費爾南德斯，如何提振脆弱的經濟及金融市場，同時推出惠民措施，將是他們的難題。

在經濟上，負債累累的阿根廷需解決過於依賴大豆等出口的問題，同時要找到辦法恢復外界信心。

對內他們要在財政緊絀的情況下改善民生。在這方面，當局啟動一項公共工程計畫，估計投資85億比索，創造2萬個工作機會，實現政府振興經濟、創造工作機會的承諾，同時試圖避免財政繼續惡化，尋求收支平衡。

阿根廷副總統克里斯蒂娜遇刺：圖為阿根廷電視台Television Publica Argentina的影片截圖，2022年9月1日，一名男子用槍指向副總統克里斯蒂娜的頭，手槍一度相當接近她的臉。（AP）

能回歸政壇再次證明自己的機會實在不多，相信克里斯蒂娜亦深明就個道理，並重建形象，然後當有機會就果斷上場。

她如意算盤可能是：當費爾南德斯表現不佳，選民可能要求克里斯蒂娜扮演更重要角色。那時，她就能再次由幕後回到總統寶座。然而阿國檢方近日指控她任內涉嫌貪污和挪用公款，要求法院判處她入獄12年。如今躲過暗殺死劫的她會不會在想，自己快將迎來否極泰來的一天？