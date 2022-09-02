有片｜阿根廷副總統遇刺　遭近距離行刑式槍擊　奇蹟保命原因有二

阿根廷驚傳官員政要遭刺殺事件！在當地時間9月1日晚，阿根廷副總統克莉絲蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）在住家門口遭行刺，所幸身旁保鑣反應及時，才沒有釀成慘痛結局。（編按：事發時她被支持者包圍，一名男子從人圍中伸手，用手槍瞄準她，手槍幾乎酣碰到她臉部。企圖行刺的男子捕。）



當眾行刑式抵頭開槍 全因槍枝啞火奇蹟保命 點擊放大瀏覽影片截圖：

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綜合外媒報導，克莉絲蒂娜近來負面消息纏身，其中又以貪汙指控最為嚴重，對此民眾評論兩極，有支持者也有反對者，大量聚集在克莉絲蒂娜家門口，而就在克莉絲蒂娜出現在鏡頭前時，竟從人群中伸出一隻持槍的手，火速扣下板機。

發現槍枝後的克莉絲蒂娜迅速抱頭蹲下，一旁的保鑣也上前壓制，迅速將35歲的巴西男子費爾南多．安德烈斯（Fernando Andres Sabag Montiel）逮捕歸案，據了解，當時費爾南多確實扣動了板機，只是因為槍枝啞火才讓行刺計畫失敗告終。

El momento exacto del atentado frustrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner @CFKArgentina. Créditos al autor. #Argentina pic.twitter.com/mN5wOK2i4L — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) September 2, 2022

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