日本開關｜觀光廳更新指引：旅行社須可隨時聯絡到遊客

日本9月7日開始提高每日入境人數上限至5萬人，並容許「無導遊的旅行團」入境觀光。日本觀光廳2日更新對旅行社的指引，要求旅行社隨時聯絡這些實際上可自由活動的旅客。



根據新指引，旅行社須取得旅客的聯絡方法，以便隨時聯絡他們。觀光廳沒規定旅行社須以什麼方式聯絡旅客，電話、電郵、手機短訊都是可接受的聯絡方式。

旅行社在向旅客銷售旅行團套餐時，須向他們解釋這些細節，並先取得他們的同意。

在旅客抵達日本後，旅行社須與他們聯絡，並要求他們遵守新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的防疫措施，如配戴口罩。當有旅客身體不適，或在新冠病毒檢測中得出陽性結果時，旅行社須採取行動。

圖為2022年7月29日，日本東京澀谷區街頭的景色。（Getty）

與「自由行」有距離

日本政府這次放寬入境限制，重點之一是容許「無導遊的旅行團」入境觀光。在新規定下，旅客實際上可自由活動，但這仍與以往的「自由行」有一段距離。

旅客仍須透過旅行社報名參加指定旅行團，只是成團人數自由度可能更大。旅客抵步後須入住旅行社安排的酒店，並在預定的日子回程。旅客在日本遇上意外，也須由旅行社負責。

日本沒放寬簽證限制，所有旅客，包括香港人入境日本前，須申請簽證。旅客須透過旅行社申請簽證，而且申請簽證需時，不能即興旅行。