雅萬高鐵首批列車運抵印尼

新華社9月1日稱中國出口雅萬高鐵（全稱印尼高速鐵路，Jakarta-Bandung High-Speed Railway）的高速動車組和綜合檢測列車9月1日運抵印尼雅加達丹戎不碌（Tanjung Priok）港。這是雅萬高鐵項目首批運抵印尼的高鐵列車。

雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術、中國標準，高鐵使用的11組高速動車組均已在中國完成生產製造。此次運抵印尼的首批2組列車，包括1組用於載客運營的高速動車組和1組承擔高鐵線路綜合檢測任務的綜合檢測車。按照計劃，車輛後續將在當地開展現場編組調試和交付等工作。其餘10組列車也將在2023年初之前分批次從中國運往印尼。

中國出口印尼用於雅萬高鐵的一組高速動車組和1組綜合檢測列車（即現已運抵印尼的一批）8月21日在青島港順利完成裝船，經海路運往印尼。這是雅萬高鐵首批付運列車，也是中國首次出口的高鐵列車正式開始付運。

作為中國首次出口國外的高鐵列車，雅萬高鐵高速動車組和綜合檢測列車由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭，組織雅萬高鐵中方企業聯合體成員單位之一的中車青島四方機車車輛股份有限公司設計製造。列車最高運營時速350公里，依託復興號中國標準動車組先進成熟技術，適應印尼當地運行環境和線路條件，融合印尼本土文化，進行適應性改進，具有技術先進、安全智能、環境適應力強、本土特色鮮明等特點，充分滿足雅萬高鐵的運營需求。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142公里，最高設計時速350公里，開通後，雅加達到萬隆將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。它是「一帶一路」倡議和中印尼兩國務實合作的標誌性項目。

雅萬高鐵全線採用中國技術、中國標準，建成後將成為印尼和東南亞的首條高速鐵路。